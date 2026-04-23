Bateria Blade da BYD: como funciona a tecnologia que promete mais segurança

A montadora chinesa BYD tem chamado a atenção no mercado não apenas por seus carros elétricos, mas pela tecnologia em seu componente principal: a bateria Blade. Lançada originalmente em 2020, essa inovação redefiniu os padrões de segurança e eficiência para veículos elétricos, tornando-se um dos grandes diferenciais da marca. Recentemente, em março de 2026, a empresa apresentou a segunda geração desta tecnologia, prometendo avanços ainda maiores.

Diferente das baterias de íon-lítio convencionais, que agrupam células em módulos, a Blade utiliza células longas e finas, semelhantes a lâminas. Elas são dispostas em série e inseridas diretamente no invólucro da bateria. Essa configuração elimina a necessidade de módulos, otimizando o aproveitamento do espaço interno em 50%.

O resultado direto dessa engenharia é uma maior densidade energética. Na prática, o carro consegue armazenar mais energia no mesmo espaço, o que se traduz em maior autonomia. Além disso, a estrutura em lâminas contribui para a rigidez estrutural do veículo, funcionando como parte do chassi e aumentando a proteção em caso de colisões.

Por que a Bateria Blade é considerada mais segura?

O principal argumento da BYD para a segurança da Blade está em sua composição química e no design. A bateria utiliza fosfato de ferro-lítio (LFP), um material conhecido por sua estabilidade térmica. Isso significa que ela é muito menos propensa a superaquecer ou entrar em combustão em comparação com outras químicas de baterias.

Em testes de segurança conduzidos pela própria BYD, como o de perfuração por prego, a fabricante demonstrou a resistência superior da tecnologia. Enquanto baterias tradicionais podem explodir ou incendiar sob essas condições, a Blade não emitiu fumaça nem fogo, mantendo sua temperatura superficial controlada entre 30 e 60°C. Essa característica oferece uma camada extra de tranquilidade para os ocupantes do veículo.

Outros benefícios da primeira geração incluem um ciclo de vida mais longo, permitindo milhares de recargas com menor degradação, e o fato de ser substancialmente livre de cobalto, um metal raro e de extração controversa. A tecnologia, portanto, não só resolve questões de segurança e autonomia, mas também aponta para um futuro mais sustentável na indústria de veículos elétricos.

Em março de 2026, a BYD lançou a segunda geração da bateria Blade. A nova versão promete melhorias significativas na densidade energética, o que pode resultar em maior autonomia para os veículos, além de avanços na capacidade de recarga ultrarrápida, consolidando ainda mais a liderança da empresa no setor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.