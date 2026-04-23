Como funciona o sistema de controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil

A Polícia Federal utiliza um sistema integrado e robusto para monitorar a entrada e saída de estrangeiros no Brasil. O principal objetivo é garantir a segurança nacional e o controle migratório, registrando cada passagem pelas fronteiras do país, sejam elas aéreas, terrestres ou marítimas. A tecnologia é a espinha dorsal de todo o processo.

O coração da operação é o Sistema de Tráfego Internacional (STI). Essa plataforma centraliza os dados de todos os estrangeiros que entram ou saem do território nacional, operando em conjunto com outras ferramentas como o Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA). Ao chegar a um posto de imigração em um aeroporto, por exemplo, o visitante apresenta seu passaporte a um agente federal.

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O documento é escaneado e as informações são imediatamente cruzadas com bancos de dados nacionais e internacionais, como o da Interpol. Essa verificação busca por possíveis alertas, mandados de prisão ou restrições que impeçam a entrada da pessoa no país.

Como funciona a coleta de dados

Além da verificação do passaporte, o procedimento pode incluir a coleta de dados biométricos. Nesses casos, o agente da Polícia Federal captura uma fotografia do rosto do estrangeiro e registra suas impressões digitais. Essas informações são armazenadas de forma segura e vinculadas ao registro de entrada.

Essa etapa é fundamental por duas razões principais: confirmar a identidade do viajante, evitando o uso de documentos falsos, e criar um registro único que pode ser consultado futuramente, caso seja necessário. O processo é rápido e leva apenas alguns minutos.

O controle na hora de sair do país

O procedimento de saída é semelhante. Ao deixar o Brasil, o estrangeiro passa novamente pelo controle migratório. A Polícia Federal registra a data de saída no sistema, verificando se o período de estada permitido pelo visto ou acordo de isenção foi respeitado.

Esse controle de fluxo é o que permite ao governo brasileiro saber exatamente quantos turistas e imigrantes estão no país e por quanto tempo permaneceram. O sistema garante que as leis migratórias sejam cumpridas e fortalece a segurança nas fronteiras, monitorando quem entra e quem sai do território nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.