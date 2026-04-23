Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

7 alimentos perigosos que podem causar engasgo em crianças pequenas

A prevenção é o melhor caminho; nutricionistas e pediatras listam os alimentos que exigem mais atenção e ensinam a forma correta de oferecê-los

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
23/04/2026 10:32

compartilhe

SIGA
×
7 alimentos perigosos que podem causar engasgo em crianças pequenas
A supervisão constante de um adulto é fundamental para garantir a segurança alimentar de bebês e crianças pequenas durante as refeições. crédito: Pexels/ Vanessa Loring

Cenas frequentemente exibidas em vídeos na internet mostram o desespero de pais e mães ao buscar ajuda para seus filhos após episódios de engasgo, o que gera um debate importante sobre quais alimentos representam maior risco de sufocamento para crianças pequenas e como prevenir acidentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prevenção é fundamental e começa na cozinha. Aliada à supervisão constante de um adulto, pequenas adaptações no corte e na forma de oferecer a comida podem eliminar a maior parte dos perigos. Conhecer os alimentos que exigem mais atenção é o primeiro passo para garantir a segurança na hora das refeições.

Leia Mais

Veja a seguir sete dos alimentos mais associados a episódios de engasgo e a maneira correta de prepará-los:

  1. Uvas e tomate cereja: inteiros, são um dos maiores vilões. Seu formato arredondado e tamanho são compatíveis com a via aérea de uma criança, podendo bloqueá-la completamente. O correto é sempre cortá-los em quatro, no sentido do comprimento, e remover as sementes quando houver.

  2. Salsicha e linguiça: o formato cilíndrico e a textura firme tornam esses alimentos de alto risco. Cortar em rodelas cria uma forma perfeita para obstruir a traqueia. A maneira segura é fatiar no sentido do comprimento e, depois, picar em pedaços bem pequenos.

  3. Oleaginosas e amendoim: castanhas, nozes e amendoins inteiros devem ser evitados por crianças menores de quatro anos. Por serem duros e pequenos, podem ser aspirados para o pulmão com facilidade. A alternativa é oferecê-los em forma de farinha ou pastas.

  4. Pipoca: apesar de parecer inofensiva, a pipoca é perigosa. Os grãos que não estouram completamente são duros e a casca fina pode se prender na garganta. Sua leveza também facilita a aspiração acidental. É melhor esperar até que a criança tenha pelo menos quatro anos.

  5. Balas duras e pirulitos: são um risco evidente, pois podem escapar e se alojar diretamente na garganta, causando um bloqueio severo e imediato. O ideal é não oferecer esses doces para crianças pequenas, pois não agregam valor nutricional e oferecem grande perigo.

  6. Maçã e cenoura cruas: alimentos duros exigem uma mastigação que as crianças pequenas ainda não dominam. Um pedaço pode se soltar e causar engasgo. Para servi-los com segurança, o ideal é cozinhá-los até ficarem macios, ralar finamente ou cortar em palitos finos (formato de batata frita).

  7. Pedaços de carne: pedaços grandes ou fibrosos de carne são difíceis de mastigar. A criança pode tentar engolir um pedaço maior do que consegue, resultando em um bloqueio. Prefira servir a carne desfiada, moída ou em cubos bem pequenos e macios.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay