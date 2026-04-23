7 alimentos perigosos que podem causar engasgo em crianças pequenas

Cenas frequentemente exibidas em vídeos na internet mostram o desespero de pais e mães ao buscar ajuda para seus filhos após episódios de engasgo, o que gera um debate importante sobre quais alimentos representam maior risco de sufocamento para crianças pequenas e como prevenir acidentes.

A prevenção é fundamental e começa na cozinha. Aliada à supervisão constante de um adulto, pequenas adaptações no corte e na forma de oferecer a comida podem eliminar a maior parte dos perigos. Conhecer os alimentos que exigem mais atenção é o primeiro passo para garantir a segurança na hora das refeições.

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Veja a seguir sete dos alimentos mais associados a episódios de engasgo e a maneira correta de prepará-los:

Uvas e tomate cereja: inteiros, são um dos maiores vilões. Seu formato arredondado e tamanho são compatíveis com a via aérea de uma criança, podendo bloqueá-la completamente. O correto é sempre cortá-los em quatro, no sentido do comprimento, e remover as sementes quando houver. Salsicha e linguiça: o formato cilíndrico e a textura firme tornam esses alimentos de alto risco. Cortar em rodelas cria uma forma perfeita para obstruir a traqueia. A maneira segura é fatiar no sentido do comprimento e, depois, picar em pedaços bem pequenos. Oleaginosas e amendoim: castanhas, nozes e amendoins inteiros devem ser evitados por crianças menores de quatro anos. Por serem duros e pequenos, podem ser aspirados para o pulmão com facilidade. A alternativa é oferecê-los em forma de farinha ou pastas. Pipoca: apesar de parecer inofensiva, a pipoca é perigosa. Os grãos que não estouram completamente são duros e a casca fina pode se prender na garganta. Sua leveza também facilita a aspiração acidental. É melhor esperar até que a criança tenha pelo menos quatro anos. Balas duras e pirulitos: são um risco evidente, pois podem escapar e se alojar diretamente na garganta, causando um bloqueio severo e imediato. O ideal é não oferecer esses doces para crianças pequenas, pois não agregam valor nutricional e oferecem grande perigo. Maçã e cenoura cruas: alimentos duros exigem uma mastigação que as crianças pequenas ainda não dominam. Um pedaço pode se soltar e causar engasgo. Para servi-los com segurança, o ideal é cozinhá-los até ficarem macios, ralar finamente ou cortar em palitos finos (formato de batata frita). Pedaços de carne: pedaços grandes ou fibrosos de carne são difíceis de mastigar. A criança pode tentar engolir um pedaço maior do que consegue, resultando em um bloqueio. Prefira servir a carne desfiada, moída ou em cubos bem pequenos e macios. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.