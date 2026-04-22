São João 2026 no Nordeste: o que esperar das maiores festas juninas

As festas de São João no Nordeste são aguardadas anualmente como uma das maiores celebrações culturais do Brasil. Embora a programação oficial de 2026 ainda não tenha sido divulgada pelas prefeituras, os principais polos juninos já se preparam para receber milhões de turistas durante todo o mês de junho.

Nota: A programação oficial do São João 2026 ainda não foi divulgada. Este artigo apresenta informações sobre a tradição das festas.

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As celebrações, que ocorrem ao longo de junho, atraem milhões de visitantes e movimentam a economia local. Para quem planeja participar, é fundamental se organizar com antecedência para garantir passagens e hospedagem. Os principais eventos costumam ser gratuitos, mas os espaços lotam rapidamente.

O maior São João do mundo em Campina Grande

A cidade paraibana de Campina Grande, conhecida por sediar “O Maior São João do Mundo”, transforma o Parque do Povo em um grande arraial por mais de 30 dias. A festa tradicionalmente conta com ilhas de forró, apresentações de quadrilhas, uma cidade cenográfica e uma vasta oferta de comidas típicas, celebrando a diversidade da cultura nordestina.

Caruaru: a capital do forró

Em Pernambuco, Caruaru rivaliza com Campina Grande pelo título de maior festa junina. Conhecida como a “Capital do Forró”, a cidade prepara uma programação que valoriza as raízes da música nordestina no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. O diferencial de Caruaru está na sua forte tradição cultural, com apresentações de bacamarteiros, bandas de pífanos e desfiles de drilhas. As feiras de artesanato e os polos gastronômicos, com destaque para as comidas de milho, são paradas obrigatórias.

Outros destinos para curtir a festa

Para quem busca roteiros alternativos, outras cidades nordestinas também oferecem experiências memoráveis durante o período junino. Cada local tem suas particularidades, garantindo uma imersão completa na cultura regional.

Salvador (BA): A festa na capital baiana se concentra no Pelourinho e no bairro de Paripe, com uma programação extensa e gratuita que valoriza o forró e outros ritmos populares.

Aracaju (SE): O Forró Caju é um dos eventos mais tradicionais do país. Realizado na Praça de Eventos Hilton Lopes, reúne artistas nacionais e locais em uma estrutura grandiosa.

São Luís (MA): O São João maranhense é único pela forte presença do Bumba Meu Boi. Os "arraiás" espalhados pela cidade misturam o forró com os sotaques e os ritmos dessa manifestação cultural. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.