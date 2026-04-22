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O que é ASMR? Entenda por que vídeos de sussurros relaxam milhões

Aquela sensação de 'arrepio bom' na nuca tem nome e virou febre na internet; saiba mais sobre a Resposta do Meridiano Sensorial Autônomo

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/04/2026 16:45

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O que é ASMR? Entenda por que vídeos de sussurros relaxam milhões
Uma criadora de conteúdo ASMR utiliza plástico bolha e microfone para produzir sons relaxantes, um dos gatilhos mais comuns do fenômeno. crédito: Pexels/ www.kaboompics.com

Aquela sensação de formigamento relaxante na nuca, muitas vezes chamada de 'arrepio bom', tem nome: ASMR. A sigla, que significa Resposta do Meridiano Sensorial Autônomo, descreve uma experiência física e psicológica que se tornou um fenômeno global em plataformas como YouTube e TikTok. Milhões de pessoas assistem diariamente a vídeos criados especificamente para provocar essa reação de bem-estar.

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O gatilho para o ASMR vem de estímulos específicos, que podem ser auditivos, visuais ou táteis. Criadores de conteúdo, conhecidos como ASMRtists, utilizam microfones de alta sensibilidade para captar sons sutis, como sussurros, o virar de páginas de um livro ou o som de dedos batucando em uma superfície de madeira. Esses sons, combinados com uma fala mansa e movimentos lentos, induzem um estado de relaxamento profundo em quem é sensível a eles.

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A experiência varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns sentem um arrepio que começa no couro cabeludo e desce pela espinha, outros descrevem apenas uma sensação de calma e sonolência. A popularidade do ASMR cresceu justamente por seu potencial terapêutico, com muitos usuários relatando que os vídeos ajudam a combater a insônia, a ansiedade e o estresse do dia a dia.

Quais são os gatilhos mais comuns?

Embora a reação seja subjetiva, alguns estímulos são conhecidos por funcionarem para a maioria das pessoas. Os principais gatilhos se dividem em categorias sonoras e visuais e incluem:

  • Sussurros: vozes suaves e sussurradas diretamente no microfone.

  • Sons de boca: estalos suaves ou sons de mastigação controlada.

  • Tapping: o som de unhas ou pontas dos dedos batendo em objetos.

  • Crinkling: o barulho de amassar ou manipular embalagens e plásticos.

  • Movimentos lentos: gestos deliberados e cuidadosos com as mãos.

  • Atenção pessoal: simulações de atividades como cortar o cabelo ou fazer maquiagem.

A explicação para o fenômeno estaria na forma como o cérebro processa esses estímulos. Estudos científicos sugerem que os gatilhos de ASMR ativam regiões cerebrais associadas à recompensa e à emoção, podendo reduzir a frequência cardíaca e induzir mudanças fisiológicas associadas ao relaxamento. Essa resposta cerebral gera sentimentos de conforto, calma e bem-estar, justificando por que algo tão simples quanto ouvir alguém dobrar uma toalha pode ser tão prazeroso para tantas pessoas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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