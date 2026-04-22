5 recursos pouco conhecidos da Amazon Prime que você precisa usar

Muitos brasileiros buscaram a assinatura da Amazon Prime nos últimos dias para acompanhar transmissões de futebol, mas o serviço oferece um pacote de vantagens que vai muito além do streaming de vídeo e das entregas com frete grátis. Vários recursos úteis e de entretenimento já estão incluídos no valor mensal e podem ser aproveitados imediatamente.

Pelo valor de R$ 19,90 por mês (ou o equivalente a R$ 13,90 no plano anual), além do acesso ao Prime Video — que agora inclui anúncios limitados —, conhecer esses benefícios extras significa economizar em outras assinaturas e otimizar o uso de uma plataforma já contratada. Descubra a seguir cinco funcionalidades pouco conhecidas que podem transformar sua experiência com a Amazon Prime.

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1. Prime Reading

A assinatura dá acesso a um catálogo rotativo com mais de mil e-books, revistas e histórias em quadrinhos sem custo adicional. É possível ler os títulos em qualquer dispositivo com o aplicativo Kindle instalado, como celulares, tablets ou no próprio leitor digital da Amazon. A seleção, que é atualizada periodicamente, inclui ficção, não ficção e sucessos de vendas.

2. Amazon Music Prime

Assinantes Prime podem ouvir um acervo com 2 milhões de músicas e milhares de playlists e estações sem anúncios. O serviço funciona de forma semelhante a outros streamings de áudio e permite que o usuário descubra novos artistas e ouça podcasts. Vale notar que o catálogo é mais limitado que o do Amazon Music Unlimited, a versão paga do serviço, que conta com um acervo muito maior.

3. Prime Gaming

Um dos benefícios mais valiosos para os gamers. O Prime Gaming oferece jogos gratuitos para PC todos os meses, que ficam na sua biblioteca para sempre. Além disso, a vantagem inclui conteúdos exclusivos para jogos populares, como skins, moedas virtuais e outros itens, e uma inscrição gratuita por mês em um canal da plataforma Twitch.

4. Amazon Photos

Enquanto outros serviços cobram por armazenamento na nuvem, a Amazon Prime oferece espaço ilimitado para guardar fotos em alta resolução. O serviço também disponibiliza 5 GB para vídeos. É uma alternativa segura para fazer backup das imagens do celular e liberar espaço no aparelho, com acesso a partir de qualquer lugar.

5. Ofertas exclusivas

Membros Prime têm acesso a descontos exclusivos em diversos produtos no site da Amazon. A assinatura também dá direito a participar de eventos de compras como o Prime Day, que reúne promoções em milhares de itens, além de acesso a “Ofertas Relâmpago” selecionadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.