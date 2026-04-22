Como descobrir onde assistir àquele filme antigo que você tanto ama
Nem sempre é fácil encontrar um clássico da Sessão da Tarde nos streamings; conheça sites e apps que te ajudam a localizar qualquer título online
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Bateu aquela nostalgia de um filme que marcou sua infância na "Sessão da Tarde", mas você não faz ideia em qual streaming ele está disponível? Essa é uma dúvida comum na era da pulverização de catálogos. Felizmente, a busca por títulos específicos não precisa ser uma caça ao tesouro digital em dezenas de aplicativos.
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Com a grande quantidade de serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Max e Disney+, encontrar um filme específico pode ser frustrante. Os títulos mudam de plataforma constantemente devido a contratos de licenciamento, o que torna a tarefa de localizar um clássico ainda mais difícil. Para resolver esse problema, existem sites e aplicativos que funcionam como verdadeiros guias de conteúdo online.
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Essas ferramentas gratuitas agregam informações de diversas fontes e mostram exatamente onde um filme ou série pode ser encontrado. Elas indicam se o título está incluído em uma assinatura, disponível para aluguel ou para compra. Confira algumas das principais opções que facilitam essa busca.
Como encontrar qualquer filme online
A maneira mais prática de descobrir onde assistir a um filme é usando buscadores especializados. Eles reúnem dados dos principais serviços de streaming e VOD (video on demand) em um só lugar, economizando seu tempo e esforço. Conheça os mais eficientes:
JustWatch: talvez a ferramenta mais popular para essa finalidade. Disponível como site e aplicativo para iOS e Android, ela agrega o catálogo de mais de 85 plataformas de streaming. Basta digitar o nome do filme para ver uma lista completa de onde ele está disponível, a qualidade de imagem (SD, HD, 4K) e se está incluso na assinatura, para aluguel ou para compra.
Google: o próprio buscador já integrou essa função. Ao pesquisar pelo nome de um filme, o Google exibe um box com a opção “Assista ao filme”. Ali, ele lista as plataformas onde o título se encontra, muitas vezes com os preços de aluguel e compra.
IMDb: conhecido por ser uma enorme base de dados sobre cinema e TV, o IMDb também ajuda a localizar títulos. Na página de cada filme, há uma seção “Where to Watch” (Onde Assistir) que direciona o usuário para as plataformas de streaming correspondentes.
Utilizar esses serviços é a forma mais rápida e certeira de matar a saudade daquele clássico que não sai da sua memória. Em poucos segundos, você descobre se pode assisti-lo no conforto do seu sofá ou se precisará alugá-lo para uma sessão especial de cinema em casa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.