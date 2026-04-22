7 segredos dos Parques da Disney que você provavelmente não conhecia
Dos túneis secretos sob o Magic Kingdom a uma cor de tinta exclusiva, descubra curiosidades fascinantes sobre os parques temáticos mais famosos do mundo.
compartilheSIGA
Milhões de pessoas visitam os parques da Disney todos os anos, mas poucas conhecem os segredos que se escondem à vista de todos. Detalhes de engenharia, truques psicológicos e curiosidades históricas transformam a visita em uma experiência única, muito além das atrações principais. Para garantir a imersão completa, tudo é pensado para manter a magia intacta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conheça sete segredos fascinantes sobre os parques temáticos:
Leia Mais
Lado obscuro da Disney: o que acontece quando alguém morre no parque?
Guia de montanhas-russas em Orlando: 30 atrações para todos os 'loucos'
Princesa da Disney expõe encontro bizarro com fã com tatuagem estranha
Túneis subterrâneos no Magic Kingdom: Sob o parque mais famoso da Flórida, existe uma complexa rede de túneis conhecida como "Utilidors". Essa cidade subterrânea permite que funcionários e personagens se desloquem sem serem vistos pelos visitantes, evitando que um cowboy da Frontierland apareça na futurista Tomorrowland, por exemplo.
Máquinas de cheiro para criar a atmosfera: O cheiro de pipoca na Main Street, U.S.A., ou o aroma de maresia na atração "Pirates of the Caribbean" não são coincidência. A Disney utiliza dispositivos chamados "Smellitizers" para borrifar aromas específicos em cada área, reforçando a imersão e despertando memórias afetivas.
Uma suíte secreta no Castelo da Cinderela: Poucos sabem, mas existe uma suíte de luxo dentro do Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom. O aposento não pode ser reservado com dinheiro e é geralmente oferecido como prêmio em promoções ou para convidados especiais, tornando-se um dos locais mais exclusivos do mundo.
A ilusão de ótica para parecer maior: A técnica da perspectiva forçada é usada em todo o complexo. Os tijolos e janelas no topo do Castelo da Cinderela, por exemplo, são menores que os da base, criando a ilusão de que a construção é muito mais alta do que realmente é. O mesmo truque é aplicado em diversas outras estruturas.
A cor "Go Away Green": A Disney desenvolveu uma tonalidade de verde-acinzentado chamada "Go Away Green". Essa cor é usada para pintar objetos que não devem chamar a atenção dos visitantes, como lixeiras, prédios administrativos e portas de serviço. O tom se mistura tão bem ao ambiente que o cérebro tende a ignorá-lo.
O selo presidencial oficial: A atração "Hall of Presidents" é o único lugar fora da Casa Branca autorizado a exibir o selo oficial do Presidente dos Estados Unidos. Para isso, foi necessária uma autorização especial do Congresso norte-americano, o que confere um detalhe de autenticidade único ao espetáculo.
"Hidden Mickeys" por toda parte: Em praticamente todas as áreas dos parques, existem silhuetas da cabeça do Mickey Mouse escondidas na arquitetura, no chão e até mesmo dentro das atrações. Encontrar esses "Hidden Mickeys" se tornou um passatempo popular entre os frequentadores mais assíduos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.