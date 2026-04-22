Gosta de 'Origem'? Veja 5 outras séries de mistério para maratonar

A série "Origem" conquistou uma legião de fãs com sua fórmula viciante: uma cidade misteriosa da qual ninguém consegue escapar, criaturas aterrorizantes que surgem ao cair da noite e um quebra-cabeça central que parece impossível de resolver. Se essa combinação de suspense e elementos sobrenaturais prendeu sua atenção, saiba que existem outras produções igualmente intrigantes, prontas para te deixar roendo as unhas.

5 séries de suspense para quem amou 'Origem'

“Lost”

Considerada a grande precursora das séries de “mistério em local isolado”, “Lost” é uma maratona obrigatória. A trama acompanha os sobreviventes de um acidente aéreo que se veem presos em uma ilha cheia de segredos. O que começa como uma luta por sobrevivência logo se transforma em uma busca por respostas sobre bunkers subterrâneos, uma fumaça negra mortal e os enigmáticos habitantes conhecidos como “Os Outros”.

“Wayward Pines”

A semelhança com "Origem" é imediata. Um agente do serviço secreto acorda após um acidente de carro na charmosa cidade de Wayward Pines, mas logo descobre que é impossível sair. O local vive sob vigilância constante e regras severas, onde qualquer tentativa de fuga é punida publicamente. A grande questão é desvendar o que realmente é aquela cidade e o que existe além de seus muros eletrificados.

“Silo”

Nesta distopia de ficção científica, os últimos humanos vivem em um gigantesco silo subterrâneo que os protege do mundo exterior, supostamente tóxico. A comunidade é regida por leis rígidas, e a principal delas é nunca manifestar o desejo de sair. O suspense se intensifica quando uma engenheira começa a investigar uma série de mortes misteriosas, desvendando segredos que podem destruir toda a estrutura daquela sociedade.

“Dark”

Se você aprecia um enredo complexo que exige atenção, esta série alemã é a escolha perfeita. O desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade interliga os segredos e as vidas duplas de quatro famílias. A trama se aprofunda em uma intrincada teia de viagens no tempo que conecta o passado, presente e futuro dos personagens, revelando uma conspiração que ameaça a própria existência do tempo como o conhecemos.

“Severance”

O cenário aqui é um escritório, mas a sensação de aprisionamento é igualmente potente. Na Lumon Industries, funcionários passam por um procedimento cirúrgico que separa suas memórias do trabalho das memórias pessoais. Essa divisão cria duas versões de si mesmos, mas o mistério começa quando a versão “do trabalho” de um dos empregados tenta descobrir a verdade por trás de suas tarefas monótonas e da natureza sinistra da empresa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.