7 dicas de ouro para comprar móveis e decoração em uma liquidação

Seja nas promoções de início de ano, na Black Friday ou nos saldões de aniversário das lojas, a temporada de liquidações é a chance perfeita para renovar os móveis e a decoração da casa sem gastar uma fortuna. No entanto, para que o desconto não se transforme em arrependimento, um bom planejamento é fundamental. Comprar por impulso pode resultar em peças que não cabem no espaço, não combinam com o estilo do ambiente ou se revelam de baixa qualidade. Com organização, é possível aproveitar as melhores ofertas de forma inteligente.

Para ajudar nessa missão, separamos sete dicas práticas que vão garantir compras acertadas e sem estresse.

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Como aproveitar as promoções sem errar

1. Faça uma lista de desejos

Antes de sair para as lojas ou navegar nos sites, anote tudo o que você realmente precisa ou deseja trocar. Ter uma lista ajuda a manter o foco e evita que você se distraia com itens desnecessários, por mais que o preço seja atrativo. Priorize o que é mais urgente.

2. Meça todos os espaços

Um erro comum é comprar um sofá ou uma estante que não cabe na sala. Com uma trena em mãos, meça o local onde o móvel ficará e também as passagens, como portas e corredores. Anote as dimensões e leve com você. Para ter mais segurança, use aplicativos de realidade aumentada no celular para visualizar como o móvel ficará no ambiente antes de comprar.

3. Estabeleça um teto de gastos

As promoções são tentadoras, por isso é essencial definir um orçamento máximo. Saber quanto você pode gastar evita compras por impulso e ajuda a filtrar as opções, direcionando sua busca para produtos que se encaixam no seu planejamento financeiro.

4. Pesquise o histórico de preços

A famosa "metade do dobro" ainda existe. Use comparadores de preços online, como Buscapé e Zoom, ou monitore o valor do item desejado semanas antes da liquidação para confirmar se o desconto oferecido é real. Uma pesquisa rápida pode evitar que você caia em falsas promoções.

5. Avalie a qualidade do produto

Nem sempre o mais barato é o melhor negócio. Verifique o material, o acabamento e a estrutura dos móveis. Em compras online, leia com atenção as avaliações de outros clientes para entender a durabilidade real do item. Uma peça de qualidade inferior pode exigir uma troca em pouco tempo, anulando a economia.

6. Considere o estilo da sua casa

Aquela poltrona colorida pode ser linda na loja, mas será que combina com o seu tapete? Pense na paleta de cores e no estilo geral do ambiente para garantir que a nova peça se harmonize com a decoração existente. Uma compra bem-sucedida une beleza, funcionalidade e coerência.

7. Entenda a política de troca

Produtos em liquidação podem ter regras de troca e devolução diferentes. Antes de fechar a compra, informe-se sobre as condições para não ter surpresas caso a peça apresente algum defeito ou simplesmente não se encaixe como o esperado. Conhecer seus direitos é fundamental.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.