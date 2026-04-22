Como descobrir o que o Google sabe sobre você em 5 passos simples

O Google registra uma quantidade impressionante de informações sobre seus usuários, desde o histórico de buscas e vídeos assistidos no YouTube até os lugares que você frequentou. O que muitos não sabem é que é possível acessar, gerenciar e até excluir esses dados de forma centralizada e simples. Tudo fica reunido em uma única página, chamada "Minha atividade".

Essas informações são usadas pela plataforma para personalizar sua experiência, desde os resultados de busca e recomendações de conteúdo até os anúncios exibidos em diversos sites. Ter controle sobre esses registros é um passo fundamental para gerenciar sua privacidade digital e entender como seus dados são utilizados.

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A revisão periódica dessas configurações permite não apenas apagar informações antigas, mas também ajustar o que o Google pode ou não coletar daqui para frente. Para conferir e gerenciar suas informações, siga este passo a passo:

Acesse sua Conta Google: o ponto de partida é o painel de controle da sua conta. Acesse o endereço myaccount.google.com, faça o login, se necessário, e navegue até a seção "Dados e privacidade". Você também pode ir diretamente para a página de atividades através de myactivity.google.com. Explore a página "Minha atividade": dentro de "Controle de atividades", a opção "Minha atividade no Google" é o centro de tudo. Ali, você encontrará um registro cronológico de quase tudo que fez enquanto estava logado, como sites visitados, aplicativos usados no Android e pesquisas por voz. Verifique as configurações de anúncios: em "Outra Atividade", procure pela "Minha Central de Anúncios". Nessa área, uma funcionalidade relativamente recente do Google, a plataforma lista os interesses que atribuiu a você com base em sua navegação. É possível remover tópicos que não são relevantes ou desativar completamente a personalização de anúncios. Revise seu histórico de localização: uma das ferramentas mais reveladoras é a "Linha do Tempo", acessível também pelo painel de privacidade em “Outra Atividade”. Caso a função esteja ativa, ela mostra um mapa detalhado dos lugares que você visitou. Vale notar que, a partir de 2024, o Google começou a migrar o armazenamento desses dados diretamente para os dispositivos dos usuários, em vez de mantê-los na nuvem. Configure a exclusão automática: para evitar o acúmulo de dados, o Google permite configurar a exclusão automática de atividades. Dentro de “Outra Atividade” e depois "Atividade na Web e de apps", você pode definir para que as informações sejam apagadas automaticamente após 18 ou 36 meses, mantendo seu histórico mais limpo.

Realizar essa verificação periodicamente é uma prática fundamental para garantir que suas configurações de privacidade estejam sempre alinhadas com suas preferências, mantendo maior controle sobre seus dados pessoais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.