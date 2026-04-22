Turismo cívico: 5 museus militares incríveis para visitar no Brasil

Para quem se interessa pela história do Brasil, os museus militares são uma oportunidade única de mergulhar em momentos decisivos que moldaram o país. Espalhados por diversas cidades, esses espaços preservam a memória das Forças Armadas e oferecem aos visitantes um contato direto com artefatos, veículos e narrativas de batalhas e períodos de paz.

Mais do que simples exposições de armamentos, esses locais funcionam como centros de cultura e educação, apresentando o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na formação do território e da identidade nacional. Conheça cinco museus militares incríveis para visitar no Brasil.

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Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana (Rio de Janeiro)

Localizado em um dos cartões-postais mais famosos do mundo, o Forte de Copacabana oferece uma experiência dupla. Além da vista deslumbrante da praia, o espaço abriga o Museu Histórico do Exército, com um acervo que percorre desde o período colonial até a participação do Brasil em missões de paz da ONU. Canhões, uniformes e documentos raros estão em exposição.

Espaço Cultural da Marinha (Rio de Janeiro)

Às margens da Baía de Guanabara, este complexo permite ao público explorar embarcações reais que serviram à Marinha do Brasil. Os visitantes podem entrar no submarino Riachuelo, caminhar pelo convés do navio-museu Bauru, que participou da Segunda Guerra Mundial, e conhecer o helicóptero Sea King (Rei do Mar), usado em missões antissubmarino. É uma imersão fascinante no universo naval.

Museu Aeroespacial - MUSAL (Rio de Janeiro)

Considerado o maior e mais importante museu de aviação do Brasil, o MUSAL fica no Campo dos Afonsos, berço da aviação militar brasileira. Seu acervo conta com mais de 80 aeronaves, incluindo uma réplica do 14-Bis e o caça F-5, que foi um pilar da defesa aérea do país. As exposições temáticas narram a evolução da tecnologia e a história da Força Aérea Brasileira (FAB).

Museu Militar do Comando Militar do Sul (Porto Alegre)

Este museu é uma referência para a história militar na região Sul. Instalado em um prédio histórico no centro de Porto Alegre, seu acervo inclui mais de 4 mil itens que contam a participação de gaúchos em conflitos importantes, como a Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial. A coleção de blindados e armamentos é um dos destaques.

Forte dos Reis Magos (Natal)

Marco da fundação da cidade de Natal, o forte em formato de estrela foi construído em 1598 para proteger a costa contra invasores. A estrutura preserva canhões originais, alojamentos e uma capela. A visita é uma verdadeira viagem no tempo, mostrando como funcionava uma das mais importantes fortalezas do Brasil colonial e sua relevância estratégica para a defesa do litoral nordestino.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.