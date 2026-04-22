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Não quero servir o Exército: o que acontece com quem é dispensado do serviço

A dispensa é comum para muitos jovens; entenda os motivos, como funciona a cerimônia de juramento à bandeira e a importância do certificado

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/04/2026 12:25

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Não quero servir o Exército: o que acontece com quem é dispensado do serviço
O alistamento militar obrigatório envolve jovens em todo o país, gerando dúvidas sobre seleção e dispensa do serviço. crédito: Portal gov.br/ Divulgação oficial

O período de alistamento militar obrigatório gera muitas dúvidas para jovens em todo o Brasil. Uma das principais é sobre o que acontece com quem não é selecionado para servir. A dispensa do serviço é uma realidade para a maioria dos alistados e, ao contrário do que alguns pensam, o processo não termina com a notícia da liberação.

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A principal razão para a dispensa é o chamado "excesso de contingente". Isso ocorre porque o número de jovens que se alistam anualmente é muito superior à quantidade de vagas disponíveis nas Forças Armadas. Assim, a seleção prioriza critérios específicos, e a maior parte dos rapazes é dispensada.

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Outros motivos comuns para a dispensa incluem questões de saúde, quando o jovem é considerado inapto em exames médicos, ou por ser o único responsável pelo sustento da família, situação conhecida como "arrimo de família".

O que acontece após a dispensa?

Mesmo liberado da incorporação, o cidadão ainda possui uma obrigação a cumprir: participar da cerimônia de Juramento à Bandeira. Este é um ato cívico obrigatório, realizado em uma organização militar, onde os dispensados se comprometem publicamente a defender a pátria em caso de convocação de emergência.

Após o juramento, o jovem recebe o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Este documento é fundamental e comprova que sua situação militar está regularizada. A falta do CDI pode trazer diversos transtornos para a vida civil.

Sem o certificado, o cidadão fica impedido de realizar uma série de atos, como obter passaporte, inscrever-se em concurso público ou assumir um cargo no governo. A regularização também é exigida para matrículas em instituições de ensino superior e para o registro em carteira de trabalho em algumas empresas.

Portanto, o certificado de dispensa não é apenas um papel, mas o documento oficial que comprova a quitação com as obrigações militares, garantindo o pleno exercício dos direitos civis. Manter a situação militar em dia é essencial para evitar impedimentos futuros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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