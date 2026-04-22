Quem mais compra do agronegócio do Brasil? Veja o ranking de países

A força do agronegócio brasileiro se mediu em números recordes no primeiro trimestre de 2026, com exportações que somaram US$ 38,1 bilhões. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, saber para onde vão os produtos do campo é fundamental para entender a dinâmica da economia nacional. Nesse cenário, a China não apenas lidera, mas amplia sua posição como principal destino das vendas brasileiras.

O gigante asiático se consolida como o parceiro comercial mais importante para o Brasil. Sozinha, a China foi responsável pela compra de 29,8% de tudo o que o agronegócio brasileiro exportou no período, o que equivale a US$ 11,33 bilhões. Essa relação é fortemente impulsionada pela demanda por soja em grão, principal item da pauta de exportações do país.

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Além da oleaginosa, os chineses são grandes compradores de carnes (bovina, suína e de frango), que representam o segundo grupo de produtos mais exportado pelo Brasil. A celulose e o açúcar também figuram entre os itens relevantes na pauta para o país, o que demonstra uma dependência significativa do mercado chinês para o escoamento da produção nacional.

Quem vem depois da China?

Embora a China domine, outros mercados são vitais para a saúde financeira do agronegócio. A União Europeia, como bloco, aparece na segunda posição, respondendo por 14,9% das exportações (US$ 5,67 bilhões). Os países do continente importam principalmente produtos do complexo soja, como o farelo, além de café, produtos florestais e carnes.

Na sequência, os Estados Unidos se firmam como o terceiro maior comprador, com uma participação de 5,9% (US$ 2,24 bilhões). O mercado norte-americano adquire principalmente produtos florestais, como madeira e celulose, além de café, etanol e carne bovina processada.

A diversificação dos destinos é uma estratégia chave para o setor. Entre outros mercados relevantes para o agronegócio brasileiro estão Japão, Irã, Vietnã, Arábia Saudita e Coreia do Sul, que importam diversos produtos do setor. Vale destacar também o crescimento da participação de países como Índia, Filipinas, México e Tailândia, que ajudam a garantir a presença dos produtos nacionais em diferentes partes do globo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.