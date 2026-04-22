A reindustrialização do Brasil: 5 setores que mais recebem fábricas
O país volta a atrair investimentos para a indústria; conheça as áreas que estão impulsionando a geração de empregos e a retomada do setor produtivo
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O Brasil vive um novo momento de reindustrialização, com a chegada de fábricas e a expansão de linhas de produção em diversos estados. O movimento é impulsionado por uma combinação de políticas de incentivo, mudanças no mercado global e a busca por maior autonomia produtiva, especialmente em áreas consideradas estratégicas.
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Essa retomada não se concentra em um único segmento. Pelo contrário, a diversificação é uma marca do atual ciclo de investimentos, que abrange desde tecnologia de ponta até a base da economia. O resultado é a criação de empregos qualificados e o fortalecimento de cadeias produtivas que haviam perdido força nas últimas décadas.
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Cinco setores se destacam como os principais destinos desses investimentos, remodelando o cenário industrial do país. Conheça as áreas que estão liderando essa transformação.
Setores que mais atraem novas fábricas
1. Automotivo e mobilidade elétrica
Grandes montadoras globais anunciaram aportes bilionários para modernizar suas plantas e iniciar a produção de veículos elétricos e híbridos em território nacional. A chegada de novas marcas asiáticas, como a GWM em Iracemápolis (SP) e a BYD em Camaçari (BA), também acelera a competição e o desenvolvimento de componentes, como baterias e sistemas eletrônicos.
2. Agroindústria e alimentos
O campo continua a ser um motor da economia, mas com foco crescente na agregação de valor. Novas plantas para processamento de soja, milho e carnes estão surgindo para atender tanto o mercado interno quanto as exportações. A produção de biocombustíveis, como o etanol de segunda geração e o diesel verde, também recebe novas unidades fabris.
3. Complexo químico e farmacêutico
A pandemia evidenciou a necessidade de autossuficiência na produção de insumos para a saúde. Por isso, o país atrai fábricas de medicamentos, vacinas e Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs). Na área química, o destaque vai para a produção de fertilizantes, visando reduzir a alta dependência de importações para o agronegócio.
4. Energias renováveis
A transição energética global posiciona o Brasil como um polo atrativo para a fabricação de equipamentos. Impulsionadas por incentivos como os da Nova Indústria Brasil, fábricas de painéis solares, aerogeradores e componentes para usinas de hidrogênio verde estão sendo instaladas, principalmente no Nordeste, aproveitando tanto o potencial natural da região quanto as políticas de fomento.
5. Tecnologia e componentes eletrônicos
Embora ainda incipiente, o setor de tecnologia dá sinais de fortalecimento. Incentivos governamentais e a demanda por transformação digital impulsionam a abertura de fábricas de componentes eletrônicos, equipamentos de telecomunicações e a construção de data centers, essenciais para a economia digital.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.