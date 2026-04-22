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Como lidar com o luto repentino? Veja sugestões de como enfrentar a dor

A perda inesperada pode ser avassaladora; veja dicas para vivenciar as fases do luto de forma saudável

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/04/2026 12:05

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Como lidar com o luto repentino? Veja sugestões de como enfrentar a dor
Flores brancas sobre um túmulo simbolizam o ato de honrar a memória de quem partiu, um passo importante no processo de luto inesperado. crédito: Pexels/ Ivan S

A dor do luto repentino é uma experiência que pode ser particularmente avassaladora. A perda súbita não oferece tempo para preparação ou despedidas, mergulhando amigos e familiares em um estado de choque e incredulidade que intensifica o sofrimento.

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Diferentemente do luto que se segue a uma longa enfermidade, o inesperado rompe a sensação de normalidade de forma abrupta. Esse impacto inicial pode gerar sentimentos conflitantes e intensos, como raiva, culpa e uma profunda sensação de injustiça. Processar a ausência se torna uma tarefa ainda mais complexa sem o amparo de um adeus.

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Lidar com essa avalanche de emoções exige paciência e autocompaixão. O processo é único para cada pessoa e não segue um manual com etapas rígidas. No entanto, algumas atitudes podem ajudar a atravessar esse momento de dor profunda de uma maneira mais saudável, permitindo que a vida, aos poucos, encontre um novo rumo.

Como atravessar o luto inesperado?

Permita-se sentir: é fundamental validar todas as emoções que surgem, sem julgamento. Tristeza, raiva, confusão e até alívio são reações normais. Tentar reprimir o que se sente pode prolongar o sofrimento e dificultar a elaboração da perda.

Busque apoio: conversar com amigos, familiares ou pessoas de confiança é essencial. Dividir a dor e as lembranças ajuda a aliviar o peso emocional. Isolar-se pode intensificar sentimentos de solidão e desamparo, tornando o processo mais difícil.

Mantenha pequenas rotinas: mesmo que pareça difícil, tentar manter hábitos simples, como horários para refeições e sono, pode trazer uma mínima sensação de estrutura e normalidade. Essas âncoras ajudam a organizar o dia em um momento de caos interno.

Respeite seu tempo: o luto não tem prazo de validade e não é um processo linear. Haverá dias bons e outros extremamente difíceis. É importante aceitar essa oscilação e não se cobrar uma recuperação rápida. Cada pessoa tem seu próprio ritmo para processar a perda.

Honre a memória: encontrar formas saudáveis de lembrar da pessoa que partiu pode ser reconfortante. Isso pode incluir ver fotos, ouvir músicas que ela gostava ou compartilhar histórias. Transformar a dor da ausência em uma celebração da vida que existiu ajuda a ressignificar a perda.

Buscar ajuda profissional, como a de um psicólogo, também é um ato de autocuidado. Um especialista pode fornecer ferramentas e um espaço seguro para lidar com a dor de forma construtiva, especialmente quando o sofrimento se torna paralisante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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