Google One vale a pena em 2026? Veja planos, preços e benefícios

Para quem usa os serviços do Google, o aviso de “armazenamento cheio” é um velho conhecido, especialmente quando os 15 GB gratuitos já não são suficientes. A solução oferecida pela empresa é o Google One, um serviço de assinatura que vai muito além de simplesmente liberar espaço no Gmail, Drive e Fotos. Ele funciona como um pacote de benefícios que pode ser vantajoso dependendo do seu perfil de uso.

Lançado para substituir os planos pagos do Google Drive, o serviço unifica o armazenamento e adiciona vantagens exclusivas que não estão disponíveis para usuários da conta gratuita. A principal diferença é que, ao assinar, você ganha acesso a recursos extras que melhoram a segurança e a experiência em outros aplicativos da empresa.

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O que o Google One oferece além do armazenamento?

Os benefícios variam conforme o plano escolhido, mas todos os assinantes contam com um pacote de vantagens. Entender o que está incluído é fundamental para avaliar se o investimento compensa para você. Os principais recursos são:

Mais espaço de armazenamento: o benefício principal, que varia de 30 GB a mais de 2 TB e é compartilhado entre Google Drive, Gmail e Google Fotos.

Compartilhamento em família: você pode dividir o armazenamento e os benefícios com até cinco pessoas, sem custo adicional (não disponível no plano Lite). Cada membro tem sua área de armazenamento privada.

Recursos de edição no Google Fotos: assinantes têm acesso a ferramentas avançadas, como a popular “Borracha Mágica”, que remove objetos indesejados de imagens, além de outros filtros e efeitos exclusivos.

VPN do Google One: uma rede privada virtual que criptografa sua conexão à internet, aumentando a segurança e a privacidade ao usar redes Wi-Fi públicas. Este recurso está disponível a partir do plano Padrão.

Monitoramento da dark web: o serviço verifica se suas informações pessoais, como nome, e-mail e senhas, foram expostas em vazamentos de dados na dark web e envia alertas.

Suporte especializado: acesso prioritário a uma equipe de especialistas do Google para tirar dúvidas sobre os produtos da empresa.

Quais são os planos e preços do Google One?

Os valores e a quantidade de armazenamento são os principais diferenciais entre os pacotes disponíveis no Brasil. É importante notar que os preços foram reajustados em março de 2025. Os valores abaixo foram consultados em abril de 2026.

Plano Lite (30 GB): uma novidade para quem precisa de um pouco mais de espaço que os 15 GB gratuitos. Custa R$ 4,50 por mês ou R$ 44,99 por ano. Este plano não inclui compartilhamento familiar nem benefícios como a VPN.

Plano Básico (100 GB): ideal para uso individual, custa R$ 9,99 por mês ou R$ 99,99 por ano. Inclui a maioria dos benefícios, como edição de fotos e monitoramento da dark web.

Plano Padrão (200 GB): boa opção para quem precisa de mais espaço ou quer compartilhar com a família. Custa R$ 14,99 por mês ou R$ 149,99 por ano e adiciona a VPN do Google One.

Plano Premium (2 TB): voltado para famílias ou usuários que armazenam muitos arquivos pesados, como vídeos e fotos em alta resolução. O valor é de R$ 49,99 por mês ou R$ 499,99 por ano.

Além desses, o Google também oferece planos com maior capacidade de armazenamento e integração com recursos de inteligência artificial, como o Gemini, sob a linha "AI Premium", voltados para usuários avançados. Fique atento também que os preços podem ser diferentes se a assinatura for feita pela App Store (iOS).

A decisão de assinar o Google One depende diretamente do seu perfil e orçamento. Com o aumento de preços, a escolha ficou mais criteriosa. Se o seu único objetivo é escapar dos avisos de falta de espaço, o novo plano Lite é a opção mais econômica. Para quem valoriza os extras, como as ferramentas de edição do Google Fotos, o plano Básico continua sendo uma boa porta de entrada. Já para quem busca mais segurança com a VPN e precisa compartilhar o armazenamento com a família, os planos Padrão e Premium, apesar de mais caros, são os mais indicados e completos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.