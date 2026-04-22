Alzheimer no cinema: 4 filmes que retratam a doença com sensibilidade

Para além dos aspectos clínicos, o cinema oferece um olhar sensível e humano sobre os desafios enfrentados por pacientes do Alzheimer e seus familiares. As telas ajudam a traduzir em imagens e emoções a complexidade da perda de memória e seus impactos profundos.

Diversas produções aclamadas pela crítica e pelo público abordaram o tema, servindo como uma ferramenta poderosa para gerar empatia e compreensão. Selecionamos quatro filmes que retratam o Alzheimer de maneiras distintas, mas igualmente tocantes, explorando desde a perspectiva do paciente até a jornada de quem cuida.

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Conheça produções que abordam o tema:

“Meu Pai” (2020)

Com uma atuação que rendeu o Oscar a Anthony Hopkins, o filme mergulha o espectador na mente de um homem que perde o controle de sua própria realidade. A narrativa fragmentada e confusa simula a desorientação causada pela doença, mostrando como a percepção do tempo, do espaço e das pessoas se desfaz aos poucos. “Para Sempre Alice” (2014)

Julianne Moore também ganhou um Oscar por seu papel como Alice Howland, uma renomada professora de linguística diagnosticada com Alzheimer de início precoce. O longa acompanha sua luta para manter a identidade, a carreira e os laços familiares enquanto suas capacidades cognitivas e sua memória se deterioram de forma implacável. “Diário de uma Paixão” (2004)

Embora seja conhecido como um romance, o filme tem como fio condutor a história de um casal na velhice, em que a mulher vive em uma clínica de repouso por causa do Alzheimer. A trama mostra a devoção do marido, que lê diariamente o diário com a história de amor deles na esperança de que ela se lembre de quem são. “Longe Dela” (2006)

A produção canadense explora o impacto da doença em um casamento de 44 anos. Após ser diagnosticada, a protagonista decide se internar em uma casa de repouso, onde uma das regras proíbe visitas no primeiro mês. Ao retornar, seu marido descobre que ela não apenas o esqueceu, mas também se afeiçoou a outro paciente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.