Alzheimer no cinema: 4 filmes que retratam a doença com sensibilidade
De 'Meu Pai' a 'Para Sempre Alice'; relembre quatro produções que ajudam a entender os impactos da perda de memória
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Para além dos aspectos clínicos, o cinema oferece um olhar sensível e humano sobre os desafios enfrentados por pacientes do Alzheimer e seus familiares. As telas ajudam a traduzir em imagens e emoções a complexidade da perda de memória e seus impactos profundos.
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Diversas produções aclamadas pela crítica e pelo público abordaram o tema, servindo como uma ferramenta poderosa para gerar empatia e compreensão. Selecionamos quatro filmes que retratam o Alzheimer de maneiras distintas, mas igualmente tocantes, explorando desde a perspectiva do paciente até a jornada de quem cuida.
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Conheça produções que abordam o tema:
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“Meu Pai” (2020)
Com uma atuação que rendeu o Oscar a Anthony Hopkins, o filme mergulha o espectador na mente de um homem que perde o controle de sua própria realidade. A narrativa fragmentada e confusa simula a desorientação causada pela doença, mostrando como a percepção do tempo, do espaço e das pessoas se desfaz aos poucos.
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“Para Sempre Alice” (2014)
Julianne Moore também ganhou um Oscar por seu papel como Alice Howland, uma renomada professora de linguística diagnosticada com Alzheimer de início precoce. O longa acompanha sua luta para manter a identidade, a carreira e os laços familiares enquanto suas capacidades cognitivas e sua memória se deterioram de forma implacável.
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“Diário de uma Paixão” (2004)
Embora seja conhecido como um romance, o filme tem como fio condutor a história de um casal na velhice, em que a mulher vive em uma clínica de repouso por causa do Alzheimer. A trama mostra a devoção do marido, que lê diariamente o diário com a história de amor deles na esperança de que ela se lembre de quem são.
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“Longe Dela” (2006)
A produção canadense explora o impacto da doença em um casamento de 44 anos. Após ser diagnosticada, a protagonista decide se internar em uma casa de repouso, onde uma das regras proíbe visitas no primeiro mês. Ao retornar, seu marido descobre que ela não apenas o esqueceu, mas também se afeiçoou a outro paciente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.