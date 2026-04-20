Edifício em risco: 7 sinais de que a estrutura do seu prédio pede ajuda

Aquela mancha de umidade que não some ou uma rachadura que parece aumentar a cada dia podem ser mais do que simples problemas estéticos. Moradores de edifícios precisam estar atentos a sinais que, muitas vezes, indicam riscos sérios à estrutura do imóvel. Identificar esses alertas com antecedência é fundamental para garantir a segurança de todos os ocupantes.

Problemas estruturais podem evoluir silenciosamente e, quando se tornam óbvios, a situação já pode ser grave. Por isso, saber o que procurar ajuda a agir de forma preventiva. A observação atenta das áreas comuns e privativas do prédio é o primeiro passo para evitar acidentes e custos elevados com reparos emergenciais.

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Sinais de alerta na estrutura do edifício

Fique atento a estes sete indicativos de que algo pode estar errado com a construção e que uma avaliação profissional se faz necessária com urgência.

Rachaduras e fissuras: Nem toda rachadura é perigosa, mas as diagonais, que atravessam paredes ou que surgem em vigas e pilares, são um forte sinal de alerta. Se elas aumentam de tamanho ou espessura com o tempo, o risco é ainda maior. Infiltrações e manchas de mofo: A umidade constante é uma inimiga do concreto. A água pode infiltrar na estrutura, enferrujar as armaduras de aço internas (ferragem) e enfraquecer pilares, vigas e lajes. Manchas escuras persistentes no teto ou nas paredes nunca devem ser ignoradas. Portas e janelas emperradas: Se portas ou janelas que antes funcionavam bem começam a agarrar no batente sem motivo aparente, pode ser um sinal de que a estrutura do prédio está se deformando ou cedendo, desalinhando os vãos. Barulhos estranhos: Estalos ou ruídos vindos da estrutura, principalmente durante a noite ou em dias de vento forte, podem indicar que os materiais estão sob tensão excessiva. É como se o edifício estivesse "reclamando" de um esforço anormal. Desnível no piso ou inclinação: A sensação de que o piso está "afundando" em alguma parte ou a percepção visual de que o prédio está inclinado são sinais críticos. Isso geralmente aponta para problemas graves na fundação do edifício. Desplacamento de revestimentos: A queda de azulejos, pastilhas ou pedaços de reboco pode indicar que a parede por trás está se movendo ou sofrendo com infiltrações. A exposição da ferragem é um sinal de deterioração avançada e exige ação imediata. Vibrações excessivas: Sentir o prédio tremer ou vibrar mais do que o normal com a passagem de veículos pesados na rua ou com ventos fortes pode ser um indicativo de que a estrutura perdeu parte de sua rigidez e estabilidade.

O que fazer ao notar um sinal de risco

Ao identificar um ou mais desses problemas, o primeiro passo é comunicar oficialmente o síndico ou a administradora do condomínio, de preferência com fotos e um registro por escrito. É dever do condomínio contratar um engenheiro ou arquiteto para fazer uma vistoria e elaborar um laudo técnico. Em situações que pareçam de risco iminente, como rachaduras grandes que surgem de repente, acione imediatamente a Defesa Civil de sua cidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.