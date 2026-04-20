Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

Edifício em risco: 7 sinais de que a estrutura do seu prédio pede ajuda

Rachaduras, infiltrações e barulhos estranhos podem ser um alerta; aprenda a identificar os sinais de perigo na estrutura de um edifício e saiba como agir

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
20/04/2026 15:14 - atualizado em 20/04/2026 15:22

compartilhe

SIGA
×
Fachada de edifício com múltiplas rachaduras visíveis, janelas escuras e unidades de ar condicionado.
Rachaduras e fissuras evidentes na fachada de um edifício, um sinal crucial de alerta para possíveis problemas estruturais. crédito: Pexels/ V??ng

Aquela mancha de umidade que não some ou uma rachadura que parece aumentar a cada dia podem ser mais do que simples problemas estéticos. Moradores de edifícios precisam estar atentos a sinais que, muitas vezes, indicam riscos sérios à estrutura do imóvel. Identificar esses alertas com antecedência é fundamental para garantir a segurança de todos os ocupantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Problemas estruturais podem evoluir silenciosamente e, quando se tornam óbvios, a situação já pode ser grave. Por isso, saber o que procurar ajuda a agir de forma preventiva. A observação atenta das áreas comuns e privativas do prédio é o primeiro passo para evitar acidentes e custos elevados com reparos emergenciais.

Leia Mais

Sinais de alerta na estrutura do edifício

Fique atento a estes sete indicativos de que algo pode estar errado com a construção e que uma avaliação profissional se faz necessária com urgência.

  1. Rachaduras e fissuras: Nem toda rachadura é perigosa, mas as diagonais, que atravessam paredes ou que surgem em vigas e pilares, são um forte sinal de alerta. Se elas aumentam de tamanho ou espessura com o tempo, o risco é ainda maior.

  2. Infiltrações e manchas de mofo: A umidade constante é uma inimiga do concreto. A água pode infiltrar na estrutura, enferrujar as armaduras de aço internas (ferragem) e enfraquecer pilares, vigas e lajes. Manchas escuras persistentes no teto ou nas paredes nunca devem ser ignoradas.

  3. Portas e janelas emperradas: Se portas ou janelas que antes funcionavam bem começam a agarrar no batente sem motivo aparente, pode ser um sinal de que a estrutura do prédio está se deformando ou cedendo, desalinhando os vãos.

  4. Barulhos estranhos: Estalos ou ruídos vindos da estrutura, principalmente durante a noite ou em dias de vento forte, podem indicar que os materiais estão sob tensão excessiva. É como se o edifício estivesse "reclamando" de um esforço anormal.

  5. Desnível no piso ou inclinação: A sensação de que o piso está "afundando" em alguma parte ou a percepção visual de que o prédio está inclinado são sinais críticos. Isso geralmente aponta para problemas graves na fundação do edifício.

  6. Desplacamento de revestimentos: A queda de azulejos, pastilhas ou pedaços de reboco pode indicar que a parede por trás está se movendo ou sofrendo com infiltrações. A exposição da ferragem é um sinal de deterioração avançada e exige ação imediata.

  7. Vibrações excessivas: Sentir o prédio tremer ou vibrar mais do que o normal com a passagem de veículos pesados na rua ou com ventos fortes pode ser um indicativo de que a estrutura perdeu parte de sua rigidez e estabilidade.

O que fazer ao notar um sinal de risco

Ao identificar um ou mais desses problemas, o primeiro passo é comunicar oficialmente o síndico ou a administradora do condomínio, de preferência com fotos e um registro por escrito. É dever do condomínio contratar um engenheiro ou arquiteto para fazer uma vistoria e elaborar um laudo técnico. Em situações que pareçam de risco iminente, como rachaduras grandes que surgem de repente, acione imediatamente a Defesa Civil de sua cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay