Alzheimer: como a família pode se preparar para o diagnóstico da doença

A notícia sobre a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, solicitada pela família devido ao avanço do Alzheimer, trouxe à tona um desafio enfrentado por milhares de brasileiros. O diagnóstico da doença degenerativa gera não apenas um impacto emocional, mas também exige uma reorganização prática e legal para garantir a segurança e o bem-estar do paciente.

Entender o processo desde os primeiros sinais até as providências necessárias é fundamental para que os familiares possam agir de forma consciente e planejada. A preparação ajuda a reduzir o estresse e assegura que as decisões tomadas estejam sempre alinhadas com a proteção da pessoa diagnosticada.

Leia Mais

Como identificar os primeiros sinais do Alzheimer

O Alzheimer costuma se manifestar de forma sutil, o que pode dificultar a percepção inicial. Ficar atento a mudanças de comportamento é o primeiro passo. Alguns dos sintomas mais comuns na fase inicial incluem:

Perda de memória recente : esquecer conversas, eventos ou compromissos e não conseguir se lembrar depois. É diferente do esquecimento ocasional.

Dificuldade de planejamento: problemas para seguir um plano, como uma receita culinária, ou para administrar as finanças mensais.

Problemas com tarefas cotidianas: ter dificuldade para chegar a um local conhecido, gerenciar um orçamento ou lembrar as regras de um jogo.

Confusão com tempo e lugar: perder a noção de datas, estações do ano e da passagem do tempo.

Alterações de humor e personalidade: tornar-se confuso, desconfiado, deprimido ou ansioso com mais facilidade.

Diagnóstico confirmado: o que fazer?

Com a confirmação médica, a família precisa se organizar em duas frentes principais: a de cuidados e a legal. O acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, que pode incluir neurologista, geriatra e psicólogo, é essencial para gerenciar a progressão da doença e oferecer qualidade de vida ao paciente.

No campo jurídico, a curatela é um mecanismo de proteção. Trata-se de um processo judicial no qual uma pessoa (o curador) é nomeada para tomar decisões em nome do paciente, que já não tem plena capacidade para gerir sua própria vida e patrimônio. A medida visa proteger o indivíduo de possíveis fraudes e garantir que suas necessidades sejam atendidas.

Outra ferramenta importante são as diretivas antecipadas de vontade, um documento em que a pessoa, ainda lúcida, pode registrar seus desejos sobre tratamentos e cuidados médicos futuros. Isso orienta a família e a equipe de saúde quando o paciente não puder mais se expressar.

O diagnóstico de Alzheimer transforma a dinâmica familiar, exigindo paciência, informação e uma rede de apoio sólida. Planejar os próximos passos com antecedência é a melhor forma de atravessar essa jornada de maneira mais serena e segura para todos os envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.