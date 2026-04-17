Curatela e interdição: entenda a lei que protege pessoas incapazes

A recente decisão judicial de 15 de abril de 2026 envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso colocou em evidência dois termos jurídicos importantes: a interdição e a curatela. O pedido, feito pelos filhos do político, despertou a curiosidade do público sobre como a lei brasileira funciona para proteger pessoas consideradas incapazes de gerir a própria vida e administrar seus bens.

A interdição é, na prática, o processo judicial que formaliza a incapacidade de uma pessoa adulta para realizar atos da vida civil. A solicitação pode ser feita por familiares, como cônjuge, companheiro ou parentes próximos, e também pelo Ministério Público. O objetivo é garantir que a pessoa seja cuidada e não sofra prejuízos financeiros ou de saúde.

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Para que a Justiça aceite o pedido, é fundamental apresentar provas robustas, como laudos médicos detalhados, que demonstrem a condição que impede o indivíduo de tomar decisões de forma autônoma. Essa medida é considerada excepcional e visa sempre o bem-estar da pessoa que será protegida.

O que é a curatela?

Uma vez que o juiz decide pela interdição, ele nomeia um curador. A curatela é, portanto, a função exercida por essa pessoa designada para cuidar dos interesses do interditado. Após as mudanças trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a medida limita-se principalmente aos aspectos patrimoniais e negociais, preservando a autonomia do indivíduo sobre seu corpo, saúde, sexualidade e voto. O curador passa a ser o responsável legal por administrar os bens e representar a pessoa em contratos e outros atos específicos definidos pelo juiz.

A curatela pode ser total ou parcial. Na parcial, a pessoa interditada mantém autonomia para certas decisões do dia a dia, enquanto o curador cuida de questões mais complexas, como as financeiras. A definição do alcance dos poderes do curador é feita pelo juiz, com base na avaliação da capacidade de cada indivíduo, devendo-se sempre assegurar a participação da pessoa sob curatela no maior grau possível.

Quem pode ser interditado?

A legislação brasileira, especialmente após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, busca proteger ao máximo a autonomia individual. A interdição se aplica a situações específicas em que a pessoa, por uma causa transitória ou permanente, não consegue expressar sua vontade. Isso inclui, por exemplo, portadores de doenças degenerativas em estágio avançado ou pessoas em coma.

Também podem ser interditados os pródigos, que são aqueles que gastam seu patrimônio de forma descontrolada, colocando em risco o sustento da família. Durante todo o processo, a pessoa a ser interditada tem direito à defesa e é ouvida por um juiz em uma entrevista, garantindo que sua perspectiva seja considerada.

O curador nomeado tem o dever de prestar contas à Justiça periodicamente, detalhando todas as despesas e a administração dos bens. Esse mecanismo de controle serve para evitar abusos e garantir que a proteção seja exercida de forma transparente e responsável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.