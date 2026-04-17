Sora da OpenAI será encerrado: entenda a IA que criava vídeos

A OpenAI anunciou, em 24 de março de 2026, o encerramento do Sora, seu modelo de inteligência artificial para criação de vídeos a partir de texto. A ferramenta, que esteve disponível publicamente por apenas quatro meses, será descontinuada em 26 de abril de 2026 para usuários da aplicação web e em 24 de setembro do mesmo ano para desenvolvedores via API. A decisão marca o fim de um dos projetos de IA generativa mais aguardados dos últimos anos.

Anunciado originalmente em fevereiro de 2024, o Sora foi um modelo de IA que criava vídeos realistas a partir de simples comandos de texto. A ferramenta era capaz de gerar cenas de até um minuto, com múltiplos personagens, movimentos de câmera complexos e detalhes visuais impressionantes. Os exemplos divulgados na época, como uma Tóquio coberta de neve ou mamutes lanosos caminhando em uma paisagem gelada, demonstravam a versatilidade do sistema.

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A tecnologia não apenas criava o que era pedido, mas também interpretava como os elementos deveriam interagir no mundo físico. Isso permitia que os vídeos tivessem uma aparência coesa e natural, embora a própria empresa admitisse que o modelo ainda apresentava dificuldades com a física de cenas mais complexas e com a lógica de causa e efeito.

O que o Sora era capaz de fazer?

A capacidade do Sora ia além da criação de vídeos a partir do zero. A ferramenta oferecia funcionalidades que poderiam mudar a forma como o conteúdo audiovisual era editado e produzido. Entre as principais habilidades do modelo, destacavam-se:

Criar vídeos a partir de texto: a função principal, que gerava clipes completos com base em descrições detalhadas.

Animar imagens estáticas: transformar uma foto ou ilustração em um vídeo curto, adicionando movimento e vida à imagem.

Preencher lacunas em vídeos: completar trechos faltantes em um vídeo existente ou estender sua duração de forma coerente.

Mudar o estilo de um vídeo: aplicar uma estética visual diferente a um clipe, transformando-o em uma animação ou em uma filmagem de outra época.

O potencial da ferramenta era imenso, abrindo portas para a produção de filmes e publicidade de maneira mais rápida. Ao mesmo tempo, a tecnologia levantou preocupações sobre o uso indevido para a criação de desinformação e deepfakes, o que levou a OpenAI a adotar uma abordagem cautelosa em seu lançamento inicial.

Por que o Sora foi descontinuado?

Após ser lançado publicamente em dezembro de 2024 para assinantes dos planos ChatGPT Plus e Pro, o Sora enfrentou desafios significativos. Apesar do entusiasmo inicial, a plataforma registrou uma queda de 67% no engajamento de usuários entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. Somam-se a isso os altos custos operacionais, estimados em quase US$ 1 milhão por dia, que tornaram o modelo de negócio insustentável a longo prazo.

O que acontece com os usuários?

A OpenAI orienta que todos os usuários exportem seus vídeos e conteúdos da plataforma até a data de encerramento, 26 de abril de 2026, quando o acesso será revogado. Para criadores que buscam alternativas, o mercado de IA generativa de vídeo continua a evoluir com ferramentas como Runway ML, Google Veo e Pika, que oferecem funcionalidades semelhantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.