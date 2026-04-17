Novo recorde!: corredor foge de cachorros e vídeo viraliza nas redes

O registro de uma corrida de rua em Minas Gerais ganhou as redes sociais por causa de um imprevisto que mudou o ritmo do exercício. As imagens divertiram os internautas pela forma espontânea como a atividade física se tornou um teste de agilidade e velocidade.

A reação do corredor com a aparecimento de animais de rua no caminho dele foi o ponto alto do conteúdo, que rapidamente acumulou visualizações. O público reagiu com bom humor vendo o esforço do atleta para manter a distância dos "novos competidores" no encalço dele.

Correria ganha destaque

A situação ocorreu no município de Bicas (MG), na Zona da Mata. O corredor Evandro realizava sua preparação habitual quando foi surpreendido por cães que circulavam pela via pública e decidiram segui-lo de maneira intensa.

A perseguição repentina obrigou o praticante a elevar o passo de forma imediata, transformando o treino em uma prova de velocidade improvisada. O vídeo mostra que o trajeto, antes tranquilo, ganhou uma dinâmica de perseguição que fugiu do planejamento original do atleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo com o susto no momento da aceleração, o episódio foi encarado como um fato curioso e leve. O evento serviu para quebrar a monotonia da rotina esportiva em Bicas, tornando-se um dos assuntos comentados nas plataformas digitais.