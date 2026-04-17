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VELOCIDADE DE FUGA

Novo recorde! Corredor foge de cachorros e vídeo viraliza nas redes

Cenas inusitadas de corrida viralizam após encontro com animais

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
17/04/2026 09:55 - atualizado em 17/04/2026 09:55

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Novo recorde!: corredor foge de cachorros e vídeo viraliza nas redes
Novo recorde!: corredor foge de cachorros e vídeo viraliza nas redes crédito: Tupi

O registro de uma corrida de rua em Minas Gerais ganhou as redes sociais por causa de um imprevisto que mudou o ritmo do exercício. As imagens divertiram os internautas pela forma espontânea como a atividade física se tornou um teste de agilidade e velocidade.

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A reação do corredor com a aparecimento de animais de rua no caminho dele foi o ponto alto do conteúdo, que rapidamente acumulou visualizações. O público reagiu com bom humor vendo o esforço do atleta para manter a distância dos "novos competidores" no encalço dele.

 

Correria ganha destaque

A situação ocorreu no município de Bicas (MG), na Zona da Mata. O corredor Evandro realizava sua preparação habitual quando foi surpreendido por cães que circulavam pela via pública e decidiram segui-lo de maneira intensa.

A perseguição repentina obrigou o praticante a elevar o passo de forma imediata, transformando o treino em uma prova de velocidade improvisada. O vídeo mostra que o trajeto, antes tranquilo, ganhou uma dinâmica de perseguição que fugiu do planejamento original do atleta.

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Mesmo com o susto no momento da aceleração, o episódio foi encarado como um fato curioso e leve. O evento serviu para quebrar a monotonia da rotina esportiva em Bicas, tornando-se um dos assuntos comentados nas plataformas digitais.

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