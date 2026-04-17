Museus da USP: 5 espaços culturais gratuitos para visitar em São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) é muito mais do que salas de aula e laboratórios de pesquisa. Em seus diferentes campus, a instituição abriga tesouros culturais com entrada gratuita, oferecendo um roteiro diversificado e acessível para quem busca lazer e conhecimento na capital paulista. As opções vão da arte moderna a esqueletos de animais pré-históricos.

Explorar esses espaços é uma oportunidade de conhecer acervos de relevância internacional sem gastar nada. Cada museu proporciona uma experiência única, ideal para passeios em família, com amigos ou até mesmo para uma visita individual. A maioria se concentra na Cidade Universitária, no Butantã, mas há opções em outros bairros.

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Antes de programar a visita, é importante consultar os sites oficiais de cada museu para confirmar os horários de funcionamento e a programação vigente, já que podem sofrer alterações.

Passeios gratuitos para todos os gostos

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Localizado no Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, 1301), o MAC possui um dos acervos de arte ocidental mais importantes da América Latina. O espaço reúne obras de artistas como Pablo Picasso, Amedeo Modigliani e Tarsila do Amaral. O prédio, projetado por Oscar Niemeyer, oferece uma vista panorâmica da cidade, que por si só já vale a visita.

Museu de Zoologia (MZ)

Situado no bairro do Ipiranga, o espaço é um programa clássico para todas as idades. Seu acervo conta com fósseis, esqueletos de animais pré-históricos, animais taxidermizados que representam a fauna nacional e uma vasta coleção de insetos. A exposição de longa duração "Biodiversidade: Conhecer para Preservar" é um dos destaques.

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE)

Para quem gosta de viajar no tempo, o MAE é a escolha certa. Com mais de 1,5 milhão de itens, o acervo inclui cerâmicas pré-colombianas, múmias egípcias e objetos que contam a história de diferentes povos indígenas brasileiros. As exposições mergulham na trajetória da humanidade por meio de artefatos raros e de grande valor histórico.

Museu de Anatomia Veterinária (MAV)

Uma opção fascinante e fora do roteiro tradicional, o MAV fica na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na Cidade Universitária. O acervo exibe esqueletos e órgãos de diversas espécies, preservados com técnicas que revelam a complexidade e a beleza da vida animal. É um passeio que desperta a curiosidade sobre o funcionamento dos organismos.

Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico da USP (IOUSP)

Também localizado na Cidade Universitária, este museu é dedicado à ciência do mar. O acervo inclui esqueletos de grandes mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos, além de uma coleção de conchas, corais e equipamentos usados em expedições. A exposição principal mostra a riqueza dos ecossistemas marinhos brasileiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.