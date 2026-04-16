O que faz uma marca ser valiosa? 5 exemplos de sucesso no Brasil

O valor de uma marca vai muito além do seu logotipo ou das cores que a representam. Ele é construído na mente do consumidor, a partir de uma combinação de confiança, reputação e inovação contínua. No Brasil, diversas empresas se destacam por gerenciar essa percepção com maestria, transformando seus nomes em verdadeiros ativos valiosos.

Criar uma marca forte não acontece da noite para o dia. É um trabalho estratégico que envolve entender profundamente o público, oferecer produtos e serviços de qualidade e comunicar seus valores de forma clara e consistente. Quando bem-sucedido, o resultado é uma conexão emocional que garante a preferência do cliente mesmo diante de inúmeras opções no mercado.

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Essa construção de valor pode ser observada em diferentes setores da economia brasileira. Empresas de varejo, finanças e cosméticos, por exemplo, mostram como estratégias distintas podem levar ao mesmo resultado: uma marca desejada e respeitada. Entender como elas chegaram lá oferece lições importantes sobre gestão, marketing e relacionamento com o cliente.

Como as marcas brasileiras constroem seu valor

Representando diferentes setores da economia, os exemplos a seguir mostram como estratégias distintas podem levar ao mesmo resultado: uma marca forte e respeitada.

1. Itaú: consistência e confiança

Considerada a marca mais valiosa do Brasil por rankings como o da Interbrand, o Itaú investe há décadas em uma identidade visual forte e em uma comunicação que reforça segurança e solidez. A consistência em suas campanhas e o patrocínio de grandes eventos culturais ajudaram a posicionar a marca como uma parceira confiável na vida financeira dos brasileiros.

2. Natura: propósito e sustentabilidade

O valor da Natura está diretamente ligado ao seu propósito. A empresa conecta seus produtos a uma causa maior, como a preservação da Amazônia e o desenvolvimento social. Essa abordagem, que lhe rendeu reconhecimento internacional por seu impacto socioambiental, cria uma comunidade de consumidores que não compram apenas um cosmético, mas apoiam uma visão de mundo, gerando alta fidelidade.

3. Havaianas: de commodity a ícone global

A marca transformou um item básico do vestuário em um símbolo de desejo e do estilo de vida brasileiro. Com design, inovação em cores e modelos e um marketing que associa o produto a momentos de alegria, Havaianas deixou de ser apenas um chinelo para se tornar um acessório de moda presente em mais de 100 países.

4. Magazine Luiza: inovação e proximidade

A varejista se destacou pela sua rápida e eficiente transformação digital, integrando lojas físicas e online. A criação da "Lu", sua assistente virtual com personalidade, humanizou a marca e aproximou a empresa dos clientes, tornando a experiência de compra mais pessoal e acessível em todo o Brasil.

5. Nubank: disrupção e experiência do cliente

O banco digital nasceu com a proposta de simplificar e desburocratizar o sistema financeiro, conquistando mais de 90 milhões de clientes na América Latina. Sua marca foi construída com base na transparência, no atendimento ao cliente eficiente e em uma comunicação jovem e direta. Essa estratégia atraiu um público que se sentia mal atendido pelos bancos tradicionais e criou uma legião de fãs.

Esses casos demonstram que o valor de uma marca é uma construção estratégica que combina propósito claro (Natura), consistência (Itaú), inovação (Magazine Luiza, Nubank) e a capacidade de transformar um produto em um conceito (Havaianas). O resultado comum é uma conexão duradoura com o consumidor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.