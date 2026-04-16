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Países que não pedem visto para brasileiros: veja a lista para 2026

Quer viajar sem se preocupar com burocracia? Confira mais de 90 destinos pelo mundo que permitem a entrada de brasileiros apenas com o passaporte

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
16/04/2026 17:29

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Países que não pedem visto para brasileiros: veja a lista para 2026
Planejar viagens internacionais sem visto requer atenção às novas regras e documentos exigidos, garantindo uma jornada tranquila. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Planejar uma viagem internacional para 2026 pode ser mais simples do que parece. Brasileiros têm acesso a mais de 90 países sem a necessidade de visto prévio, usando apenas o passaporte válido. Essa facilidade abre portas para destinos na Europa, América do Sul e Ásia, mas é fundamental estar atento às regras de cada local, especialmente com as novas exigências de sistemas de entrada e saída.

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A isenção de visto geralmente permite uma estadia de até 90 dias para fins de turismo ou negócios. No entanto, as condições podem variar, e é sempre recomendável consultar o consulado do país de destino antes de comprar as passagens. A medida simplifica o planejamento e reduz custos, tornando roteiros internacionais mais acessíveis.

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Europa e as novas regras de entrada

A maioria dos países europeus faz parte do Espaço Schengen, que autoriza a permanência de brasileiros por até 90 dias a cada período de 180 dias. No entanto, a partir do último trimestre de 2026, será obrigatório obter a autorização de viagem ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem) antes do embarque. O processo é online e visa reforçar a segurança nas fronteiras.

O Sistema de Entrada e Saída (EES), implementado em outubro de 2025, automatiza o controle de fronteiras, registrando digitalmente os dados dos viajantes. Apesar dessas mudanças, o visto em si continua dispensado. Entre os destinos europeus populares estão:

  • Portugal

  • Espanha

  • França

  • Itália

  • Alemanha

  • Suíça

Viagens pelas Américas

Na América do Sul, a circulação é ainda mais fácil. Para destinos do Mercosul, como Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai, o brasileiro pode viajar apenas com a carteira de identidade (RG) em bom estado de conservação. O passaporte se torna opcional nesses casos.

Outros destinos no continente americano, como México, Panamá e Costa Rica, também isentam os brasileiros de visto, exigindo apenas o passaporte. No Caribe, ilhas como Bahamas e Barbados também estão na lista de acesso facilitado.

Explorando Ásia e África

Para quem busca destinos mais distantes, há diversas opções sem a exigência de visto. Na Ásia, países como Tailândia, Coreia do Sul, Malásia e Filipinas recebem brasileiros sem burocracia. Na África, destinos como África do Sul, Marrocos e Botsuana também estão na lista.

O que verificar antes de embarcar

Mesmo em países que não exigem visto, a imigração pode solicitar alguns documentos na chegada para garantir que o propósito da viagem é turismo e que você tem condições de se manter no país. É importante ter em mãos:

  • Passaporte válido: a maioria dos países exige validade de pelo menos seis meses a partir da data de entrada.

  • Passagem de volta: comprova que você tem a intenção de retornar ao Brasil.

  • Comprovante de hospedagem: reserva de hotel ou carta-convite.

  • Meios financeiros: dinheiro, extrato bancário ou limite do cartão de crédito compatível com a duração da viagem.

  • Seguro viagem: obrigatório para entrada nos países do Espaço Schengen.

  • Certificado de vacinação: alguns destinos podem exigir o comprovante de vacinação contra a febre amarela.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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