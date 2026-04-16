Quanto custa contratar uma babá em 2026? Veja os valores e encargos

Contratar uma babá em 2026 exige um planejamento financeiro cuidadoso, pois o custo total pode aumentar em cerca de 40% o valor do salário combinado. Além da remuneração mensal, os empregadores precisam arcar com uma série de encargos trabalhistas obrigatórios que garantem os direitos da profissional. A formalização do vínculo é obrigatória para quem trabalha mais de dois dias por semana na mesma residência.

O ponto de partida é o salário, que não pode ser inferior ao mínimo nacional ou regional vigente. Em 2026, os valores variam significativamente dependendo da cidade, da carga horária e da experiência da babá. Nas grandes capitais, a remuneração para uma jornada de 44 horas semanais geralmente fica entre R$ 1.800 e R$ 4.000, mas pode ser maior para profissionais com formação específica ou bilíngues.

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Quais são os principais encargos?

Os custos adicionais são recolhidos mensalmente por meio do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE), uma guia que unifica os tributos. Eles incluem diversas obrigações que devem ser pagas pelo empregador.

INSS: A contribuição do empregador é de 8% sobre o salário. Há também a parte da funcionária, um percentual descontado do seu pagamento conforme a tabela oficial do INSS, cujo recolhimento é de responsabilidade do contratante.

FGTS: corresponde a 8% do salário mensal. Esse valor é depositado em uma conta vinculada em nome da trabalhadora.

Seguro contra acidentes de trabalho: uma alíquota de 0,8% sobre a remuneração.

Fundo de demissão sem justa causa: o empregador deve depositar mensalmente 3,2% do salário como uma reserva para a multa do FGTS em caso de dispensa.

Férias e 13º salário: é fundamental provisionar mensalmente os valores correspondentes a um salário adicional por ano (13º) e ao período de férias acrescido de um terço.

Além desses encargos fixos, é preciso considerar custos variáveis, como o vale-transporte, que é obrigatório e pago antecipadamente. O empregador pode descontar até 6% do salário da babá para cobrir parte desse custo. Horas extras também devem ser remuneradas com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal.

Na prática, para uma babá com salário de R$ 2.000, por exemplo, o custo mensal para a família pode facilmente chegar a R$ 2.800. Por isso, antes de iniciar o processo de contratação, é essencial colocar todas essas despesas na ponta do lápis para garantir que o orçamento familiar comporte a nova obrigação legal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.