Assine
overlay
Início Trends
Cultura

Esquadrilha da Fumaça: 7 curiosidades sobre o show aéreo da FAB

Eles encantam o Brasil com suas manobras ousadas no céu; descubra alguns dos segredos e fatos mais interessantes sobre a equipe de demonstração da FAB

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
15/04/2026 16:21

compartilhe

SIGA
×
Esquadrilha da Fumaça: 7 curiosidades sobre o show aéreo da FAB
A Esquadrilha da Fumaça exibe a precisão de suas manobras e a icônica fumaça branca que desenha o céu, símbolo da Força Aérea Brasileira. crédito: Pexels/ Thiago Japyassu

As acrobacias que desenham os céus do Brasil com fumaça branca são um verdadeiro símbolo da Força Aérea Brasileira (FAB). A Esquadrilha da Fumaça encanta multidões por onde passa, mas por trás do espetáculo de precisão e ousadia, existem detalhes e fatos surpreendentes que muitos desconhecem. A equipe é, oficialmente, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da FAB.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com mais de 70 anos de história e mais de 4.300 apresentações realizadas no Brasil e no exterior, a esquadrilha combina técnica apurada com um profundo senso de patriotismo. Conheça sete curiosidades que revelam um pouco mais sobre os bastidores e a operação desses guardiões do céu.

Leia Mais

  1. O avião é 100% nacional
    As aeronaves utilizadas nos shows são os A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer. Esse modelo é o mesmo empregado pela FAB em missões de defesa aérea e treinamento avançado de pilotos, o que demonstra a versatilidade e a robustez da tecnologia brasileira.

  2. A fumaça não vem do motor
    Um dos maiores mitos é que a fumaça seja resultado da queima de combustível do avião. Na verdade, ela é produzida por um sistema próprio que injeta um óleo biodegradável diretamente no escapamento direito do motor. O contato com o ar quente gera a fumaça densa e branca, sem prejudicar o meio ambiente.

  3. Pilotos são instrutores de voo
    Para se tornar um "fumaceiro", o candidato precisa ser um piloto de caça da FAB e, obrigatoriamente, ter atuado como instrutor na Academia da Força Aérea. O processo seletivo é rigoroso e exige um mínimo de 1.500 horas de voo, além de experiência comprovada.

  4. Recorde mundial no Guinness
    Em outubro de 2006, a Esquadrilha da Fumaça entrou para o Guinness World Records. A equipe estabeleceu o recorde mundial de voo em formação invertida, com 12 aeronaves voando de cabeça para baixo a uma distância de separação de apenas dois metros entre si, na Academia da Força Aérea em Pirassununga (SP). A manobra foi realizada diante de aproximadamente 60 mil pessoas e é uma das mais complexas e arriscadas do repertório.

  5. A numeração tem um porquê
    Cada um dos sete aviões que se apresentam possui um número e uma função específica. O número 1 é o líder do grupo, enquanto os números de 2 a 6 são os alas, que voam muito próximos uns dos outros. O número 7 é o piloto isolado, responsável pelas manobras mais radicais e dinâmicas.

  6. Manobras com nomes próprios
    As acrobacias realizadas têm nomes específicos, como "Looping em formação" e "Break". Uma das mais famosas é a "Lancevak", em que o avião gira descontroladamente no próprio eixo. Outro destaque é o "Coração", manobra que emociona o público e se tornou uma marca registrada do grupo.

  7. Missão que vai além do show aéreo
    O objetivo principal da Esquadrilha da Fumaça é mais do que entreter. As apresentações servem para aproximar a FAB da população, despertar a vocação aeronáutica nos jovens e representar a capacidade da indústria e dos profissionais brasileiros em eventos nacionais e internacionais.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay