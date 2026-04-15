Esquadrilha da Fumaça: 7 curiosidades sobre o show aéreo da FAB

As acrobacias que desenham os céus do Brasil com fumaça branca são um verdadeiro símbolo da Força Aérea Brasileira (FAB). A Esquadrilha da Fumaça encanta multidões por onde passa, mas por trás do espetáculo de precisão e ousadia, existem detalhes e fatos surpreendentes que muitos desconhecem. A equipe é, oficialmente, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da FAB.

Com mais de 70 anos de história e mais de 4.300 apresentações realizadas no Brasil e no exterior, a esquadrilha combina técnica apurada com um profundo senso de patriotismo. Conheça sete curiosidades que revelam um pouco mais sobre os bastidores e a operação desses guardiões do céu.

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O avião é 100% nacional

As aeronaves utilizadas nos shows são os A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer. Esse modelo é o mesmo empregado pela FAB em missões de defesa aérea e treinamento avançado de pilotos, o que demonstra a versatilidade e a robustez da tecnologia brasileira. A fumaça não vem do motor

Um dos maiores mitos é que a fumaça seja resultado da queima de combustível do avião. Na verdade, ela é produzida por um sistema próprio que injeta um óleo biodegradável diretamente no escapamento direito do motor. O contato com o ar quente gera a fumaça densa e branca, sem prejudicar o meio ambiente. Pilotos são instrutores de voo

Para se tornar um "fumaceiro", o candidato precisa ser um piloto de caça da FAB e, obrigatoriamente, ter atuado como instrutor na Academia da Força Aérea. O processo seletivo é rigoroso e exige um mínimo de 1.500 horas de voo, além de experiência comprovada. Recorde mundial no Guinness

Em outubro de 2006, a Esquadrilha da Fumaça entrou para o Guinness World Records. A equipe estabeleceu o recorde mundial de voo em formação invertida, com 12 aeronaves voando de cabeça para baixo a uma distância de separação de apenas dois metros entre si, na Academia da Força Aérea em Pirassununga (SP). A manobra foi realizada diante de aproximadamente 60 mil pessoas e é uma das mais complexas e arriscadas do repertório. A numeração tem um porquê

Cada um dos sete aviões que se apresentam possui um número e uma função específica. O número 1 é o líder do grupo, enquanto os números de 2 a 6 são os alas, que voam muito próximos uns dos outros. O número 7 é o piloto isolado, responsável pelas manobras mais radicais e dinâmicas. Manobras com nomes próprios

As acrobacias realizadas têm nomes específicos, como "Looping em formação" e "Break". Uma das mais famosas é a "Lancevak", em que o avião gira descontroladamente no próprio eixo. Outro destaque é o "Coração", manobra que emociona o público e se tornou uma marca registrada do grupo. Missão que vai além do show aéreo

O objetivo principal da Esquadrilha da Fumaça é mais do que entreter. As apresentações servem para aproximar a FAB da população, despertar a vocação aeronáutica nos jovens e representar a capacidade da indústria e dos profissionais brasileiros em eventos nacionais e internacionais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.