Como consultar online se sua prova de vida do INSS 2026 já foi feita

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais, em sua maioria, se deslocar para realizar a prova de vida em 2026. O procedimento agora é feito automaticamente pelo governo, por meio do cruzamento de dados de diversas bases públicas. Apesar da facilidade, é fundamental que o beneficiário verifique se o processo foi concluído corretamente para evitar o bloqueio do pagamento.

Essa nova dinâmica utiliza registros de interações do cidadão com serviços públicos para validar que ele está vivo. A comprovação ocorre quando o sistema identifica que o segurado realizou alguma atividade em um período de até dez meses contados a partir da data do seu aniversário. Isso inclui votar nas eleições, renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), obter um passaporte, receber atendimento em uma unidade de saúde pública, utilizar a biometria em caixas eletrônicos, contratar empréstimos consignados com reconhecimento facial ou acessar o aplicativo Meu INSS com uma conta Gov.br nível prata ou ouro.

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A automação busca simplificar a rotina dos segurados, mas a responsabilidade de confirmar o status da prova de vida continua sendo do cidadão. A consulta online é a forma mais rápida e segura de garantir que tudo está em ordem com o benefício.

Como verificar a prova de vida pelo Meu INSS

A maneira mais prática de consultar o status da sua prova de vida é utilizando a plataforma Meu INSS, disponível como aplicativo para celular ou site. O passo a passo é simples e pode ser feito em poucos minutos, sem sair de casa. Confira como proceder:

Acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou o site oficial do serviço. Faça o login com sua conta Gov.br. É necessário ter um perfil de nível prata ou ouro para acessar todas as funcionalidades. Na tela inicial, digite "prova de vida" no campo de busca ou procure pelo serviço correspondente na lista de opções. Ao clicar, o sistema exibirá a data da última comprovação realizada e informará a data de validade do procedimento. Se estiver tudo certo, nenhuma ação adicional é necessária.

Caso a comprovação automática não tenha sido realizada até a data limite, o INSS enviará uma notificação ao beneficiário, que pode chegar pelo próprio aplicativo, por um alerta no caixa eletrônico ou por carta. A partir do recebimento do aviso, a pessoa terá um prazo que pode variar de 30 a 60 dias, dependendo do caso, para regularizar a situação. Isso pode ser feito presencialmente em uma agência bancária ou em uma unidade do próprio INSS.

O segurado que não regularizar a situação dentro do prazo estabelecido terá o benefício suspenso. Para reativar o pagamento, será preciso realizar a prova de vida, e o valor só voltará a ser depositado após a regularização no sistema.

Atenção a golpes

É importante ressaltar que o INSS nunca entra em contato para solicitar dados bancários, fotos de documentos ou senhas para a realização da prova de vida. Desconfie de qualquer ligação, e-mail ou mensagem de texto com esse tipo de abordagem e não forneça suas informações pessoais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.