Uruguai: como vive o 'oásis' de estabilidade da América do Sul

Enquanto a América do Sul navega por um cenário de instabilidade política e econômica, o Uruguai se consolida como um verdadeiro “oásis” na região. O país, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, se destaca por uma combinação rara de instituições democráticas fortes, políticas sociais progressistas e uma qualidade de vida que atrai olhares de todo o mundo.

Diferente de seus vizinhos, o Uruguai desfruta de uma longa tradição de estabilidade. Essa solidez é construída sobre um sistema político onde o diálogo e o respeito às regras são a norma, não a exceção. A percepção de baixa corrupção, que consistentemente posiciona o país entre os melhores das Américas no ranking da Transparência Internacional, reforça a confiança da população nas instituições públicas.

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Essa segurança institucional permite a implementação de políticas públicas de longo prazo que impactam diretamente o dia a dia dos cidadãos. O país foi pioneiro em pautas sociais, com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013 e a criação de um mercado regulado de cannabis, também em 2013, refletindo uma sociedade aberta e tolerante.

Pilares da estabilidade uruguaia

O sucesso do modelo uruguaio não se baseia em um único fator, mas em um conjunto de pilares que se sustentam mutuamente. A forte aposta na educação pública de qualidade e um sistema de saúde universal e acessível são a base de seu elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que atingiu o valor de 0,830, considerado muito alto.

A economia também desempenha um papel fundamental. Embora o agronegócio continue sendo um motor importante, o Uruguai diversificou suas fontes de receita, com um crescente setor de tecnologia e serviços que exporta software para o mundo todo. Essa diversificação torna o país menos vulnerável a crises de commodities.

A segurança pública é outro ponto de destaque. Embora enfrente desafios como qualquer metrópole, cidades como Montevidéu ainda oferecem uma sensação de tranquilidade que contrasta com a realidade de outras grandes capitais sul-americanas. O investimento em políticas de segurança e a coesão social contribuem para esse cenário.

Claro, o país também enfrenta desafios, como um custo de vida considerado alto para os padrões regionais e a necessidade de modernizar sua infraestrutura. No entanto, a capacidade de enfrentar esses problemas de forma democrática e planejada é o que continua a fazer do Uruguai um ponto fora da curva no continente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.