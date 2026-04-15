Itália além de Roma: 5 cidades incríveis para conhecer no sul do país

Enquanto a atenção da maioria dos turistas se volta para os palácios de Roma, o sul do país reserva uma Itália que pulsa em um ritmo diferente, com paisagens deslumbrantes e uma cultura rica que vai muito além dos atrações famosas mundialmente.

Para quem busca fugir do roteiro tradicional, que geralmente se concentra em Roma, Florença e Veneza, explorar o sul é descobrir uma nação mais autêntica e vibrante. A região, conhecida como Mezzogiorno, é famosa por sua culinária, suas praias e um ritmo de vida que convida à contemplação. Conheça cinco cidades que merecem sua visita.

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Nápoles: berço da pizza e da história

Caótica, vibrante e cheia de personalidade, Nápoles é a porta de entrada para o sul. É aqui que nasceu a pizza, e provar uma fatia em uma pizzaria tradicional é uma experiência obrigatória. A cidade respira história em cada esquina de seu centro histórico, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Além da gastronomia, Nápoles serve de base para explorar sítios arqueológicos mundialmente famosos. As ruínas de Pompeia e Herculano, cidades soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., ficam a uma curta viagem de trem e oferecem uma janela única para a vida no Império Romano.

Costa Amalfitana: charme à beira-mar

Um dos litorais mais bonitos do mundo, a Costa Amalfitana é uma sucessão de vilarejos coloridos pendurados em penhascos sobre o mar Tirreno. Cidades como Positano, Amalfi e Ravello encantam com suas ruas estreitas, lojas de cerâmica e vistas espetaculares.

O ideal é percorrer a região sem pressa, seja de carro ou de barco. Cada curva na estrada revela uma nova paisagem, com o azul intenso do mar contrastando com o verde das montanhas. É um destino que combina luxo, romance e beleza natural de forma única.

Matera: uma viagem no tempo

Matera, na região da Basilicata, oferece uma paisagem que parece saída de um filme bíblico. A cidade é famosa pelos "Sassi", bairros inteiros com casas escavadas diretamente nas rochas. Considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, foi eleita Capital Europeia da Cultura em 2019.

Caminhar pelos Sassi é como voltar milênios no tempo. Hoje, muitas dessas antigas moradias foram transformadas em hotéis, restaurantes e museus, proporcionando uma imersão completa na história local.

Alberobello: o encanto dos trulli

Localizada na região da Puglia, Alberobello é mundialmente conhecida por suas construções únicas: os trulli. São pequenas casas de pedra branca com telhados em formato de cone, muitas vezes decorados com símbolos místicos ou religiosos. A arquitetura peculiar cria um cenário de conto de fadas.

A área mais famosa é o Rione Monti, onde centenas de trulli se alinham em ruas charmosas. Muitos abrigam lojas de artesanato, pequenos cafés e locais para degustação de produtos regionais, como azeites e vinhos.

Palermo: a joia da Sicília

Capital da Sicília, Palermo é uma cidade de contrastes fascinantes. Sua arquitetura revela séculos de domínio de diferentes povos, com influências árabes, normandas e barrocas visíveis em palácios e igrejas. Os mercados de rua, como Vucciria e Ballarò, são um espetáculo de cores, sons e sabores.

A culinária de Palermo é um capítulo à parte, com destaque para a comida de rua, como os arancini e o pane con la milza. A cidade é um caldeirão cultural que reflete a alma vibrante e complexa da maior ilha do Mediterrâneo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.