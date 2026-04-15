O poder por trás da nomeação: como são escolhidos os cargos de confiança

Enquanto milhares de brasileiros se preparam para concursos públicos, o governo federal, estados e municípios preenchem milhares de vagas estratégicas de outra forma: por nomeação direta. São os chamados cargos de confiança, ou comissionados, posições-chave que não exigem aprovação em provas e podem ser ocupadas por indicação política ou técnica.

Essas vagas são de livre nomeação e exoneração. Isso significa que a autoridade máxima, como o presidente da República, um governador ou prefeito, tem o poder de escolher e demitir quem ocupa o posto a qualquer momento, sem necessidade de justificativa formal. A lógica é permitir que o gestor monte uma equipe alinhada com seu projeto de governo.

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As posições abrangem desde ministros e secretários de Estado até assessores, diretores de autarquias e chefes de gabinete. O objetivo é que esses profissionais atuem em funções de direção, chefia e assessoramento, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para a administração pública em todo o Brasil.

Quais são as regras e os limites?

Apesar da liberdade de escolha, a nomeação para cargos de confiança não é terra sem lei. Um dos principais filtros éticos é a aplicação dos princípios da Lei da Ficha Limpa, que, embora criada originalmente para cargos eletivos, tem sido utilizada como critério para impedir a nomeação de pessoas condenadas em decisões colegiadas por crimes graves, como corrupção e improbidade administrativa.

Outra regra importante combate o nepotismo. A Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF) proíbe a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes de até terceiro grau da autoridade nomeante para cargos de confiança. A medida busca evitar o favorecimento de familiares em detrimento da qualificação técnica.

A legislação também determina que uma parcela desses cargos seja obrigatoriamente preenchida por servidores públicos de carreira. Embora a Constituição estabeleça a necessidade de percentuais mínimos, a regulamentação específica varia entre União, estados e municípios, e nem todos possuem legislação detalhada sobre o tema. No âmbito federal, por exemplo, o Decreto nº 9.727/2019 estabeleceu critérios de qualificação e experiência para a ocupação de cargos de alto escalão (DAS), buscando profissionalizar as nomeações. A regra geral visa mesclar a confiança política com a experiência técnica da burocracia estatal.

Servidor de carreira x cargo comissionado

A principal distinção está na forma de entrada no serviço público. O servidor de carreira é aprovado em concurso, possui estabilidade após o estágio probatório e sua trajetória profissional independe de mudanças de governo. Já o ocupante de cargo comissionado permanece na função enquanto tiver a confiança de quem o nomeou.

Embora essenciais para a montagem de uma equipe alinhada ao projeto político do governante, os cargos comissionados são frequentemente alvo de debates. As discussões giram em torno da transparência dos critérios de escolha e do risco de uso das vagas para acomodação política, em vez de priorizar a competência para a função.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.