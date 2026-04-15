Tesouro Direto: os 3 melhores tipos de títulos para investir em 2026

O cenário econômico atual, marcado pelas recentes decisões do Banco Central sobre a taxa Selic, atualmente em 14,75% ao ano, está redesenhando o mapa dos investimentos em renda fixa. Para quem busca segurança e boa rentabilidade no Tesouro Direto, a escolha do título certo tornou-se ainda mais estratégica.

Nesse contexto, alguns papéis se destacam por oferecerem características que se adaptam a diferentes perfis de investidores e expectativas para a economia nos próximos anos. Avaliar qual deles faz mais sentido para sua carteira é o primeiro passo para garantir um bom rendimento.

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É importante destacar que os títulos do Tesouro Direto possuem diferentes prazos de vencimento, que são atualizados periodicamente pelo Tesouro Nacional. Ao escolher um título, o investidor deve considerar seu horizonte de investimento e objetivos financeiros.

Tesouro Selic: segurança em primeiro lugar

Considerado o porto seguro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é a opção ideal para o investidor mais conservador. Sua rentabilidade é pós-fixada, o que significa que acompanha de perto a variação da taxa básica de juros, a Selic. Se a Selic sobe, seu rendimento aumenta; se ela cai, o retorno diminui.

Este título é perfeito para a reserva de emergência, pois possui liquidez diária e risco muito baixo. Mesmo que você precise resgatar o dinheiro antes do vencimento, a chance de perder o valor investido é praticamente nula. É a escolha para quem não quer surpresas. Atualmente, o vencimento mais curto disponível é o Tesouro Selic 2031.

Tesouro Prefixado: trave sua rentabilidade

O Tesouro Prefixado funciona de maneira oposta. Com ele, o investidor sabe exatamente qual será sua rentabilidade no momento da compra, travando uma taxa fixa até o vencimento. Essa característica o torna atraente em cenários de expectativa de queda nos juros.

Ao comprar este título, você aposta que a taxa contratada será maior que a Selic média do período. Se essa previsão se concretizar, o ganho será excelente. No entanto, há o risco: se os juros subirem mais que o esperado, seu investimento pode render menos que outras opções. Os vencimentos disponíveis incluem opções para 2029 e 2032, entre outros.

Tesouro IPCA+: proteção contra a inflação

Para quem tem o objetivo de proteger o poder de compra do dinheiro, o Tesouro IPCA+ é a alternativa mais indicada. Seu rendimento é híbrido, composto por uma taxa prefixada mais a variação da inflação, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Isso garante um ganho real, ou seja, um retorno sempre acima da inflação. É um título fundamental para objetivos de médio prazo, pois assegura que seu dinheiro não apenas renderá, mas também manterá seu valor ao longo do tempo, independentemente da alta dos preços. Estão disponíveis títulos com diversos vencimentos, incluindo 2032, 2037, 2040 e prazos mais longos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.