Por que o cheiro de chuva e o barulho dos trovões nos afetam tanto?

O cheiro de terra molhada e o som grave de um trovão distante provocam reações quase universais, que variam entre o conforto e a ansiedade. A chegada de uma tempestade aciona gatilhos profundos no cérebro humano, conectados tanto à nossa sobrevivência ancestral quanto às memórias afetivas que construímos ao longo da vida.

Essa relação começa pelo olfato. O famoso “cheiro de chuva” tem um nome: petricor. Esse aroma característico resulta da combinação de compostos químicos, sendo os principais a geosmina — produzida por bactérias presentes no solo — e óleos vegetais liberados por plantas durante períodos de seca. Quando as gotas de chuva atingem o solo, elas aprisionam minúsculas bolhas de ar que, ao subirem e estourarem, lançam esses compostos na atmosfera como um aerossol.

Leia Mais

A sensação agradável que o petricor provoca pode ter uma explicação evolutiva. Para nossos antepassados, a chuva era sinônimo de água potável, fertilidade do solo e, consequentemente, de vida. O cérebro humano teria aprendido a associar esse cheiro a um evento positivo e essencial para a sobrevivência, gerando uma sensação de calma e renovação.

O som que divide opiniões

Com os trovões, a história é diferente e bem mais complexa. O barulho alto e repentino de uma trovoada é interpretado pelo nosso sistema nervoso como um sinal de perigo iminente. Essa reação é um instinto de sobrevivência, programado para nos deixar em alerta diante de ameaças súbitas e poderosas na natureza.

Para muitas pessoas, essa resposta se manifesta como medo ou ansiedade, uma condição conhecida como brontofobia. O som imprevisível e a vibração que ele causa podem ser suficientes para disparar o estresse, principalmente em quem já tem predisposição a transtornos de ansiedade.

Por outro lado, há quem encontre conforto no som da tempestade. Quando estamos em um ambiente seguro, como dentro de casa, o cérebro reinterpreta o estímulo. O som constante e de baixa frequência da chuva, junto aos trovões distantes, funciona como uma espécie de ruído branco, capaz de abafar outros barulhos e induzir ao relaxamento e à concentração.

Essa dualidade mostra como nossa percepção dos fenômenos naturais é moldada pelo contexto. Para quem está seguro, a tempestade se transforma em um espetáculo. Para outros, no entanto, permanece um lembrete da força da natureza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.