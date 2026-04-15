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Sua casa está pronta para a chuva? 7 dicas para evitar infiltração e mofo

Com a chegada das tempestades, problemas podem aparecer; veja como checar calhas, telhados e paredes para proteger seu imóvel e sua saúde

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
15/04/2026 14:23

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Sua casa está pronta para a chuva? 7 dicas para evitar infiltração e mofo
Chuvas intensas demandam atenção à calha e telhado para evitar infiltrações na residência. crédito: Pexels/ Allan Carvalho

As chuvas intensas se aproximam e a preocupação com a casa aumenta. Infiltrações, goteiras e o temido mofo são problemas comuns que podem causar grandes dores de cabeça e prejuízos. A boa notícia é que uma vistoria simples e rápida pode proteger seu imóvel e garantir a segurança da sua família. Pequenas ações preventivas fazem toda a diferença para evitar danos estruturais e problemas de saúde.

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Para ajudar nessa tarefa, separamos sete pontos cruciais que você deve verificar antes que a tempestade chegue.

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  1. Limpe as calhas e os rufos: folhas, galhos e outras sujeiras podem entupir a passagem da água. Quando isso acontece, o volume transborda e escorre pelas paredes, causando infiltrações sérias. Uma limpeza simples garante que a chuva seja escoada corretamente para longe da estrutura da casa.

  2. Inspecione o telhado: não é preciso ser um especialista para fazer uma verificação visual. Procure por telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar. Esses são os pontos mais vulneráveis para o surgimento de goteiras. A substituição de uma única peça pode evitar um grande estrago no forro e nos móveis.

  3. Verifique lajes e varandas: áreas externas expostas, como lajes e sacadas, precisam de um sistema de escoamento eficiente. Certifique-se de que os ralos não estão obstruídos. Observe também se a impermeabilização apresenta bolhas ou rachaduras, sinais de que precisa de reparo.

  4. Procure por fissuras nas paredes: pequenas rachaduras na pintura ou no reboco podem parecer inofensivas, mas são portas de entrada para a umidade. A água penetra lentamente e, com o tempo, pode comprometer a estrutura e causar manchas de mofo na parte interna dos cômodos.

  5. Cheque a vedação de portas e janelas: borrachas de vedação ressecadas ou danificadas perdem a eficiência. Verifique se estão em bom estado para impedir que a água da chuva, empurrada pelo vento, entre em casa. É um ajuste simples que faz uma grande diferença em dias de temporal.

  6. Desobstrua ralos externos: quintais, garagens e corredores laterais também precisam de atenção. Garanta que os ralos estejam livres de folhas e detritos para evitar o acúmulo de água e possíveis alagamentos nessas áreas, que podem acabar invadindo o interior do imóvel.

  7. Mantenha a casa arejada: a umidade não vem só de fora. Após a chuva, aproveite os momentos de sol para abrir portas e janelas. A circulação de ar é fundamental para secar o ambiente e evitar a proliferação de fungos e mofo, que são prejudiciais à saúde respiratória.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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