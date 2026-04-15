Paço do Frevo em Recife: muito mais que um museu, uma experiência

Está em Recife mas começou a chover? Encontrar um programa cultural em um lugar coberto se torna uma ótima pedida. No coração do Bairro Recife Antigo, o Paço do Frevo surge como uma alternativa vibrante e interativa para moradores e turistas que desejam mergulhar na cultura pernambucana sem se preocupar com o tempo.

O espaço, inaugurado em 2014, vai muito além de um museu tradicional. Em vez de apenas expor objetos, ele convida o visitante a sentir e vivenciar o frevo, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A experiência é pensada para ser imersiva desde o primeiro momento.

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Diferente de instituições mais contemplativas, o Paço é um centro cultural vivo, com uma programação dinâmica que se renova constantemente. Seu objetivo é preservar, pesquisar e difundir uma das mais ricas expressões populares do Brasil, fazendo isso de um jeito acessível para todas as idades.

O que fazer no Paço do Frevo

Logo no térreo, uma exposição permanente traça a linha do tempo do ritmo, desde suas origens no final do século XIX até sua consagração mundial. Telões interativos, fotografias históricas e estandartes coloridos contam essa trajetória de forma dinâmica e envolvente.

Nos andares superiores, a imersão continua. É possível ouvir variações do frevo em instalações sonoras e, para os mais animados, participar de aulas de dança com instrutores. As turmas, que acontecem em horários específicos, são abertas a todos os níveis, desde iniciantes curiosos até passistas experientes.

O próprio edifício, um casarão histórico restaurado com esmero, já vale a visita. No último andar, um terraço oferece uma vista privilegiada do Bairro do Recife, sendo um ótimo local para fotos e para apreciar a arquitetura local, mesmo com o tempo nublado.

O Paço do Frevo se consolidou como um dos principais pontos culturais da capital pernambucana. Ele funciona como um ponto de encontro para artistas e pesquisadores, mantendo a tradição do frevo viva durante o ano inteiro, não apenas no período do Carnaval. A visita é um programa completo para a família.

Localizado na Praça do Arsenal da Marinha, no Recife Antigo, o espaço tem fácil acesso e funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 11h às 19h, sendo a última entrada 30 minutos antes do horário de fechamento. Uma dica valiosa é que a entrada é gratuita em todas as terças-feiras. A programação completa e os valores dos ingressos para os demais dias podem ser consultados no site oficial da instituição. É recomendável verificar as informações antes da visita, pois podem ocorrer alterações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.