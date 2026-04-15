Além da praia: a vida cultural de Florianópolis que poucos conhecem

Quando o tempo fecha e a previsão indica chuva em Florianópolis, muitos turistas acreditam que as opções de lazer acabaram. No entanto, a capital de Santa Catarina revela uma cena cultural rica e diversificada que vai muito além de suas famosas praias, oferecendo um roteiro completo para quem busca arte, história e tradições locais, especialmente nos dias em que o sol não aparece.

Explorar o centro histórico é um ótimo ponto de partida. O Mercado Público, com sua arquitetura icônica, é o coração da cidade. Ali, é possível provar a culinária local em restaurantes tradicionais, comprar peixes e frutos do mar frescos e encontrar artesanato típico da Ilha da Magia. O espaço funciona como um ponto de encontro vibrante para moradores e visitantes.

A poucos metros do mercado, o Palácio Cruz e Sousa abriga o Museu Histórico de Santa Catarina. A antiga sede do governo estadual impressiona com seus salões luxuosos e exposições que narram a história política e social do estado. O acervo inclui móveis de época, obras de arte e objetos pessoais de figuras importantes, proporcionando uma verdadeira viagem ao passado.

Herança açoriana e arte local

A cultura de Florianópolis está profundamente ligada à herança dos imigrantes açorianos. Bairros como Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha preservam essa tradição em sua arquitetura, com casarões coloridos e igrejas centenárias. Passear por suas ruas é uma experiência cultural em si, complementada por ateliês de artistas locais e lojas que vendem a tradicional renda de bilro.

Além do artesanato, esses bairros são polos gastronômicos. Em Ribeirão da Ilha, por exemplo, estão as fazendas de ostras, onde é possível degustar o molusco fresco, recém-retirado do mar. A combinação de paisagem, história e culinária torna o passeio uma alternativa agradável, mesmo sem o clima de praia.

Para quem prefere programas culturais noturnos, o Teatro Ademir Rosa, localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC), é o principal palco da cidade. Sua programação é variada, com peças de teatro, shows de música e espetáculos de dança ao longo de todo o ano. Vale a pena conferir a agenda de eventos para incluir uma apresentação no roteiro.

Para aproveitar melhor os passeios, algumas dicas são úteis:

Verifique a programação: museus e teatros podem ter horários de funcionamento diferentes. Consulte os sites oficiais antes de sair.

Combine cultura e gastronomia: muitos pontos turísticos estão próximos a ótimos restaurantes, o que permite uma experiência mais completa.

Explore as feiras de artesanato: elas ocorrem em diferentes pontos da cidade, especialmente nos fins de semana, e são uma boa oportunidade para conhecer o trabalho dos artistas locais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.