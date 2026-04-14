Como comprar dólar para viajar? Veja a forma mais barata e segura

Planejar uma viagem internacional envolve uma decisão importante: como comprar dólar de forma segura e com o melhor custo-benefício. Com a flutuação da moeda norte-americana, escolher entre casas de câmbio, bancos ou contas digitais internacionais pode fazer uma grande diferença no orçamento final. A opção mais vantajosa costuma ser aquela que combina uma taxa de câmbio favorável com o menor spread.

As contas globais, oferecidas por bancos digitais e fintechs, surgiram como uma das alternativas mais econômicas para a maioria dos viajantes. A principal vantagem é o uso da cotação comercial do dólar, que é mais barata que a cotação turismo usada por casas de câmbio e bancos. Após a unificação das alíquotas em 2025, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) passou a ser de 3,5% para todas as operações, incluindo contas globais, cartões de crédito e compra de moeda em espécie. Assim, a economia se concentra na taxa de câmbio e no spread (margem de lucro da instituição), que costumam ser menores nas contas digitais.

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Com uma conta global, é possível utilizar um cartão de débito internacional para saques e pagamentos no exterior, o que aumenta a segurança ao evitar o transporte de grandes quantias em espécie. A conversão é feita no momento da compra, travando a cotação e eliminando surpresas na fatura.

Compare as opções para comprar dólar

Casas de câmbio: são a escolha tradicional para quem precisa de dinheiro em espécie. A principal desvantagem é o uso da cotação turismo, sempre mais cara que a comercial. O IOF para compra de moeda em papel é de 3,5%, e o valor final também inclui o spread cambial, a margem de lucro da instituição.

Bancos tradicionais: também oferecem a compra de dólar, mas geralmente com taxas menos competitivas que as casas de câmbio e contas digitais. A conveniência de ser correntista pode não compensar o custo mais elevado da operação.

Contas globais: utilizam o dólar comercial, mais barato que o turismo, o que as torna uma opção muito vantajosa. A alíquota do IOF na remessa é de 3,5%. Oferecem um cartão de débito para uso direto no exterior, sendo práticas e econômicas principalmente pelo câmbio favorável e spreads menores.

Cartão de crédito internacional: deve ser visto como uma opção de emergência ou para situações específicas. A alíquota do IOF é de 3,5%, a mesma das outras modalidades, mas a cotação do dólar só é definida no dia do fechamento da fatura, expondo o viajante à variação cambial. A vantagem é a possibilidade de acumular milhas.

A melhor estratégia é diversificar. Leve uma pequena quantia em espécie para despesas iniciais, como transporte e alimentação na chegada. Concentre o restante dos gastos no cartão de débito da conta global para aproveitar a economia e a segurança. O cartão de crédito fica como um plano B para imprevistos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.