Como consultar o extrato do INSS pelo celular de forma rápida e segura

Acompanhar os pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficou mais simples e seguro. A consulta do extrato completo pode ser feita diretamente pelo celular, a qualquer momento, eliminando a necessidade de ir a uma agência. O processo é realizado pelo aplicativo ou site Meu INSS, que centraliza todas as informações do segurado em um único lugar.

Essa ferramenta digital permite verificar as datas de pagamento, os valores depositados e eventuais descontos. Além de facilitar o controle financeiro, ter acesso rápido ao extrato ajuda a identificar possíveis erros ou inconsistências no benefício, permitindo uma ação mais rápida para corrigir qualquer problema junto ao órgão.

Passo a passo para consultar o extrato do INSS

Para acessar as informações, o primeiro passo é ter em mãos o CPF e a senha do portal Gov.br. Esse é o login único para todos os serviços digitais do governo federal. Caso ainda não tenha, o cadastro pode ser feito gratuitamente no próprio site ou aplicativo Gov.br. Com os dados em mãos, o procedimento é o seguinte:

Acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para download em celulares Android e iOS, ou entre no site oficial. Clique em “Entrar com gov.br” e insira seu CPF e senha. Na tela inicial, acesse “Extratos e Comprovantes”, depois “Extratos” e, em seguida, “Extrato de Pagamento de Benefício”. O sistema mostrará o extrato mais recente. É possível filtrar por outros meses ou selecionar um período específico para gerar um relatório detalhado. Pronto. O documento pode ser visualizado na tela ou baixado em formato PDF, que pode ser salvo, impresso e utilizado como comprovante de renda.

Quais informações estão no extrato?

O extrato de pagamento do INSS é um documento completo que detalha toda a movimentação financeira do seu benefício. Ele é fundamental para entender exatamente o valor que você recebe a cada mês. As principais informações disponíveis são:

o valor bruto e líquido do benefício;

a data exata em que o pagamento foi liberado;

o banco e a agência onde o dinheiro foi depositado;

detalhes de descontos, como empréstimos consignados ou Imposto de Renda.

Diferença para o extrato de contribuições (CNIS)

É importante não confundir o extrato de pagamento com o extrato de contribuições, conhecido como CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Enquanto o primeiro mostra os detalhes do benefício já concedido, o CNIS registra todo o histórico de contribuições do trabalhador ao longo da vida.

Esse segundo documento é essencial para quem está planejando a aposentadoria, pois reúne todos os vínculos empregatícios e recolhimentos. O acesso ao CNIS também é feito pelo Meu INSS, na opção “Extrato de Contribuição (CNIS)”, e permite verificar se todas as contribuições foram registradas corretamente pelo instituto.

Outras formas de consulta

Para quem prefere não usar o aplicativo ou site, também é possível obter informações sobre o extrato ligando para a Central 135. O atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. É recomendável ter o número do CPF em mãos para agilizar o processo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.