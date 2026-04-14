Não perca um vencimento: 5 apps que te ajudam a organizar as contas

Com o acúmulo de boletos e a correria do dia a dia, manter as contas em dia pode se tornar um verdadeiro desafio. Perder uma data de vencimento pode resultar em multas e juros, pesando no orçamento no fim do mês. A boa notícia é que a tecnologia oferece ferramentas práticas para evitar essa dor de cabeça e organizar a vida financeira diretamente pelo celular.

Aplicativos especializados enviam lembretes, centralizam as informações de pagamento e ajudam a criar um planejamento mais claro. Eles funcionam como assistentes pessoais, garantindo que nenhuma conta passe despercebida. Com interfaces simples, a maioria permite cadastrar boletos manualmente ou até mesmo via leitura de código de barras, automatizando o processo.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco aplicativos que podem transformar a sua relação com os boletos.

Mobills

Um dos mais completos para controle financeiro, o Mobills permite cadastrar todas as despesas e receitas de forma detalhada. A plataforma envia alertas de contas a vencer e oferece relatórios gráficos que mostram para onde seu dinheiro está indo. É ideal para quem busca não apenas pagar em dia, mas também entender melhor seus hábitos de consumo.

Organizze

Com foco na simplicidade, o Organizze é uma excelente opção para quem está começando a se organizar. A ferramenta permite registrar contas a pagar e a receber com facilidade, enviando notificações para que você não esqueça de nenhum prazo. Sua interface intuitiva agiliza o gerenciamento do dia a dia, sem complicações.

Minhas Contas

Este aplicativo tem um propósito claro: gerenciar contas a pagar. Se você não precisa de funcionalidades complexas de orçamento, o Minhas Contas vai direto ao ponto. Basta cadastrar os seus boletos e ele cuidará de emitir os alertas de vencimento, oferecendo uma visão organizada e limpa de todas as suas obrigações financeiras.

Nubank

Para quem já é cliente, o assistente de pagamentos do Nubank é uma ferramenta poderosa e integrada. Ele identifica boletos emitidos em seu CPF e permite agrupar todas as contas do mês em um só lugar. O aplicativo também envia notificações sobre a proximidade dos vencimentos, facilitando o pagamento com apenas alguns toques.

PicPay

Além de ser uma carteira digital, o PicPay oferece a funcionalidade de agendamento e pagamento de boletos. É possível centralizar diversas contas, como água, luz, internet e aluguel, e programar o pagamento para a data desejada. O aplicativo mantém um histórico organizado, o que ajuda a consultar e controlar os gastos mensais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.