Saque do FGTS: como saber seu saldo e se vale a pena retirar?

A possibilidade de usar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas está em estudo pelo governo federal. A proposta, anunciada em abril de 2026 pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, prevê a liberação de até 20% do saldo para trabalhadores com renda mensal de até cinco salários mínimos. A medida, que busca aliviar o endividamento, gera dúvidas sobre como e quando essa opção é vantajosa.

Antes de qualquer decisão, o primeiro passo é saber exatamente qual o valor disponível na sua conta. A consulta ao extrato do FGTS é um procedimento simples e pode ser feito de diversas maneiras, sem a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Entender seu saldo é fundamental para planejar os próximos passos.

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Como consultar o saldo do FGTS

Verificar o seu extrato do Fundo de Garantia é mais fácil do que parece. As ferramentas digitais oferecidas pela Caixa permitem um acesso rápido e seguro às informações. Confira as principais opções disponíveis atualmente:

Aplicativo FGTS: disponível para Android e iOS, é a forma mais prática. Após baixar o app, basta fazer um cadastro simples com seu CPF e criar uma senha para acessar o extrato completo e outras funcionalidades.

Site da Caixa: pelo computador, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal. Na área do FGTS, informe seu CPF ou NIS (PIS/PASEP) e a senha cadastrada para visualizar todas as informações da sua conta.

SMS e e-mail: é possível cadastrar seu número de celular para receber gratuitamente informações mensais sobre os depósitos e o saldo atualizado. O cadastro é feito diretamente no site da Caixa.

Internet Banking: clientes da Caixa também podem acessar o extrato do FGTS diretamente pelo aplicativo ou site do banco, na seção destinada ao Fundo de Garantia.

Quando o saque do FGTS vale a pena?

A principal vantagem de usar o FGTS para pagar débitos está na matemática financeira. O rendimento do Fundo de Garantia é de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR). Em contrapartida, dívidas como as do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial possuem juros que facilmente superam os 100% ao ano.

Nesse cenário, a troca de uma dívida cara por um recurso com rendimento baixo é, na maioria dos casos, uma decisão inteligente. A medida é especialmente indicada para quem está com o nome negativado ou pagando juros abusivos, pois permite reorganizar a vida financeira e evitar que o débito se torne uma bola de neve.

Pontos de atenção antes de sacar

Apesar de atrativa, a decisão exige cautela. Lembre-se que o FGTS funciona como uma reserva de segurança para situações importantes, como a demissão sem justa causa, a compra da casa própria ou o tratamento de doenças graves. Retirar o valor para quitar uma dívida de baixo custo pode não ser a melhor estratégia.

É fundamental entender que o saque não resolve o problema do endividamento se os hábitos financeiros não forem ajustados. Embora a proposta em estudo já aponte para um limite de 20% para trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos, a medida ainda não foi implementada e aguarda uma definição final do governo federal antes de se tornar disponível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.