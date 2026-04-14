5 vantagens da nova Carteira de Identidade Nacional que você precisa saber

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida em todo o Brasil — com mais de 50 milhões de unidades geradas até abril de 2026 — e promete facilitar a vida dos cidadãos. O documento, que substitui o antigo RG, unifica registros importantes e traz uma camada extra de segurança para o dia a dia. A principal mudança é a adoção do CPF como número único de identificação para todos os brasileiros.

Essa modernização vai além da simples troca de um documento por outro. Ela representa um avanço na forma como o cidadão se relaciona com serviços públicos e privados, diminuindo a burocracia e os riscos de fraude. A emissão é gratuita na primeira via, a transição será gradual, e os RGs antigos continuam válidos até 2032.

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Conheça cinco vantagens práticas que o novo documento oferece:

CPF como número único

A maior transformação da CIN é o fim da multiplicidade de números de RG. Antes, uma pessoa poderia ter um número de registro em cada estado, o que abria brechas para fraudes. Agora, o CPF passa a ser o único número de identificação nacional, centralizando os dados e dificultando a criação de identidades falsas.

Essa unificação simplifica processos como a abertura de contas bancárias, a solicitação de crédito e o acesso a benefícios do governo. Com um único número, a verificação de dados se torna mais rápida e segura para empresas e órgãos públicos.

Versão digital e acessível

Assim que o documento físico é emitido, o cidadão pode acessar a versão digital da CIN pelo aplicativo Gov.br. Ela possui a mesma validade legal da versão impressa e pode ser apresentada em qualquer situação, diretamente na tela do celular. Além disso, a versão digital garante automaticamente uma conta nível Ouro na plataforma Gov.br, ampliando o acesso a diversos serviços públicos online.

Mais segurança contra fraudes

A nova carteira de identidade conta com um QR Code que armazena as informações do titular, incluindo a fotografia e as impressões digitais. O código pode ser lido por qualquer smartphone, permitindo que a autenticidade do documento seja verificada de forma rápida e segura, tanto por autoridades quanto por estabelecimentos comerciais.

Além disso, o documento possui um código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes, que permite seu uso como documento de viagem em países do Mercosul, conforme acordos bilaterais vigentes, agilizando a entrada e a saída nos postos de imigração.

Padrão nacional unificado

O layout e os elementos de segurança da CIN são os mesmos em todo o território nacional. Essa padronização acaba com a confusão gerada pelos diferentes modelos de RG emitidos pelos estados. A medida facilita a identificação e o reconhecimento do documento em qualquer parte do país.

Integração com outros documentos

A CIN foi projetada para funcionar como uma plataforma que pode agregar outros documentos importantes. Sua versão digital já permite incluir informações como o número da CNH, o título de eleitor, a carteira de trabalho e o certificado militar, desde que os documentos originais sejam apresentados no momento da solicitação. O objetivo é transformar a CIN em um documento único que concentre os principais registros do cidadão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.