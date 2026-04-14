5 vantagens da nova Carteira de Identidade Nacional que você precisa saber
O novo documento vai além da identificação: ele unifica registros e promete mais segurança; conheça os principais benefícios da CIN para o seu dia a dia
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A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida em todo o Brasil — com mais de 50 milhões de unidades geradas até abril de 2026 — e promete facilitar a vida dos cidadãos. O documento, que substitui o antigo RG, unifica registros importantes e traz uma camada extra de segurança para o dia a dia. A principal mudança é a adoção do CPF como número único de identificação para todos os brasileiros.
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Essa modernização vai além da simples troca de um documento por outro. Ela representa um avanço na forma como o cidadão se relaciona com serviços públicos e privados, diminuindo a burocracia e os riscos de fraude. A emissão é gratuita na primeira via, a transição será gradual, e os RGs antigos continuam válidos até 2032.
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Conheça cinco vantagens práticas que o novo documento oferece:
CPF como número único
A maior transformação da CIN é o fim da multiplicidade de números de RG. Antes, uma pessoa poderia ter um número de registro em cada estado, o que abria brechas para fraudes. Agora, o CPF passa a ser o único número de identificação nacional, centralizando os dados e dificultando a criação de identidades falsas.
Essa unificação simplifica processos como a abertura de contas bancárias, a solicitação de crédito e o acesso a benefícios do governo. Com um único número, a verificação de dados se torna mais rápida e segura para empresas e órgãos públicos.
Versão digital e acessível
Assim que o documento físico é emitido, o cidadão pode acessar a versão digital da CIN pelo aplicativo Gov.br. Ela possui a mesma validade legal da versão impressa e pode ser apresentada em qualquer situação, diretamente na tela do celular. Além disso, a versão digital garante automaticamente uma conta nível Ouro na plataforma Gov.br, ampliando o acesso a diversos serviços públicos online.
Mais segurança contra fraudes
A nova carteira de identidade conta com um QR Code que armazena as informações do titular, incluindo a fotografia e as impressões digitais. O código pode ser lido por qualquer smartphone, permitindo que a autenticidade do documento seja verificada de forma rápida e segura, tanto por autoridades quanto por estabelecimentos comerciais.
Além disso, o documento possui um código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes, que permite seu uso como documento de viagem em países do Mercosul, conforme acordos bilaterais vigentes, agilizando a entrada e a saída nos postos de imigração.
Padrão nacional unificado
O layout e os elementos de segurança da CIN são os mesmos em todo o território nacional. Essa padronização acaba com a confusão gerada pelos diferentes modelos de RG emitidos pelos estados. A medida facilita a identificação e o reconhecimento do documento em qualquer parte do país.
Integração com outros documentos
A CIN foi projetada para funcionar como uma plataforma que pode agregar outros documentos importantes. Sua versão digital já permite incluir informações como o número da CNH, o título de eleitor, a carteira de trabalho e o certificado militar, desde que os documentos originais sejam apresentados no momento da solicitação. O objetivo é transformar a CIN em um documento único que concentre os principais registros do cidadão.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.