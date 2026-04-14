O que faz um vereador? Entenda o salário, as funções e o poder do cargo
Muita gente não sabe, mas o trabalho de um vereador vai além de dar nome a ruas; conheça as verdadeiras responsabilidades de quem você elegeu
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Em meio a debates e polêmicas envolvendo políticos municipais, muitos brasileiros se perguntam qual é o verdadeiro papel de um vereador. O cargo, fundamental para o funcionamento das cidades, vai muito além de dar nomes a ruas ou participar de cerimônias. A principal responsabilidade de quem ocupa essa cadeira é criar leis para o município e fiscalizar as ações do prefeito e de seus secretários.
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Na prática, o vereador atua no Poder Legislativo municipal. Ele é o representante direto da população na Câmara Municipal, onde debate e vota projetos que impactam o dia a dia de todos os cidadãos, desde o valor do IPTU até as regras para o transporte público e o uso do solo urbano.
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As atribuições são divididas em duas frentes principais: legislar e fiscalizar. Legislar significa propor, discutir e aprovar leis que atendam às necessidades da comunidade. Fiscalizar é o dever de acompanhar como o dinheiro público é gasto pela prefeitura, garantindo que os recursos sejam aplicados corretamente em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Principais funções do vereador
Criar e aprovar leis: eles podem propor novas leis municipais e também devem votar os projetos enviados pelo prefeito, como o orçamento anual da cidade.
Fiscalizar o Executivo: o vereador deve acompanhar as contas da prefeitura, cobrar a execução de obras e serviços e apurar denúncias de irregularidades.
Sugerir melhorias: por meio de indicações, eles podem solicitar ao prefeito a realização de serviços, como a instalação de um semáforo, a limpeza de um bueiro ou a reforma de uma praça.
Julgar as contas do prefeito: anualmente, os vereadores analisam e votam o parecer do Tribunal de Contas sobre as finanças da prefeitura, podendo aprovar ou rejeitar.
Salário e mandato
A remuneração de um vereador, chamada de subsídio, varia conforme o número de habitantes do município. A Constituição Federal estabelece um teto, que é um percentual do salário de um deputado estadual. Em cidades pequenas, o valor pode ser de poucos milhares de reais, enquanto em grandes capitais, pode ultrapassar os R$ 20 mil mensais.
O mandato de um vereador dura quatro anos, com a possibilidade de reeleição. É importante destacar que o vereador não tem poder para executar obras ou nomear funcionários para cargos na prefeitura. Sua função é representar, legislar e fiscalizar, usando os mecanismos da Câmara Municipal para cobrar ações do poder Executivo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.