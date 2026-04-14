Para onde vai o dinheiro do pedágio? Entenda como o valor é investido

Muitos motoristas se perguntam para onde vai o dinheiro pago nas cabines de pedágio ao viajar pelas rodovias brasileiras. A resposta é que a tarifa não se resume ao lucro da empresa que administra a estrada. O valor é dividido entre custos de operação, manutenção, novos investimentos, impostos e serviços diretos ao usuário, tudo regulado por um contrato de concessão.

Quando uma rodovia é concedida à iniciativa privada, a empresa vencedora da licitação assume a responsabilidade de mantê-la e modernizá-la. Em troca, recebe o direito de cobrar pedágio por um período determinado, com contratos cujos prazos podem variar de 15 a 30 anos, dependendo do edital. A tarifa é a principal fonte de receita para cobrir todas as obrigações contratuais.

Leia Mais

A divisão do valor pago

A composição da tarifa de pedágio pode ser entendida como uma fatia de pizza, com cada parte destinada a uma finalidade específica. A maior parte dos recursos é direcionada para a conservação e operação da via.

Isso inclui desde a manutenção do asfalto, reparo de buracos, limpeza e roçada do canteiro central até a conservação da sinalização vertical e horizontal. Também entram nessa conta os custos com o pessoal que trabalha nas praças de pedágio e nas equipes de manutenção.

Outra parte significativa financia os serviços oferecidos aos usuários 24 horas por dia. Entre eles estão o socorro médico de emergência com ambulâncias e o auxílio mecânico com guinchos para veículos leves e pesados. As bases de apoio com banheiros e fraldários também são custeadas por essa verba.

Os investimentos em melhorias e ampliação da capacidade da rodovia, como a duplicação de pistas, construção de novos viadutos, passarelas e marginais, também são pagos com o dinheiro do pedágio. Essas obras são definidas no início da concessão e devem seguir um cronograma rigoroso.

Uma parcela do valor arrecadado é destinada ao pagamento de impostos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS), que é repassado aos municípios por onde a rodovia se estende, além de tributos federais. O que sobra após a cobertura de todos esses custos e despesas constitui o lucro da concessionária, que é a remuneração pelo capital investido no projeto.

O reajuste anual da tarifa, por sua vez, não é arbitrário. Ele segue fórmulas previstas no contrato de concessão, que geralmente utilizam índices de inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para corrigir os valores e garantir o equilíbrio financeiro do contrato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.