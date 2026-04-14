Por dentro da Loteria Federal: como funciona o sorteio mais antigo do país

Enquanto milhões de brasileiros marcam seus números na esperança de acertar a Mega-Sena, a Loteria Federal opera de uma forma completamente diferente e carrega o título de modalidade mais antiga do país. Gerenciada pela Caixa Econômica Federal desde 1961, com o primeiro concurso oficial realizado em 15 de setembro de 1962, seus sorteios se baseiam na extração de bilhetes com números pré-impressos, o que altera radicalmente a dinâmica da aposta e as chances de ganhar.

Diferente de outros jogos, o apostador não escolhe as dezenas. Ele adquire um bilhete inteiro ou uma de suas dez frações (décimos), cada uma com um número de cinco algarismos já definido. Os sorteios acontecem às quartas-feiras e sábados, e o prêmio principal nos sorteios regulares é de R$ 500 mil, mas extrações especiais, como a Milionária Mensal e a de Natal, oferecem valores significativamente maiores.

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Os bilhetes são organizados em séries, e a quantidade emitida varia a cada extração. Se o bilhete premiado com o prêmio principal for de uma determinada série, apenas quem comprou aquele número específico dentro daquela série será o vencedor. Diferentemente de outras loterias, o prêmio da Federal não acumula. Caso o bilhete sorteado não tenha sido vendido, o valor é pago ao portador do número imediatamente posterior ou anterior.

Como funciona o sorteio?

O sorteio é realizado com cinco globos, cada um contendo bolas numeradas de 0 a 9. Para definir cada um dos cinco prêmios principais, são sorteadas cinco bolas, uma de cada globo (do primeiro ao quinto), formando um número de cinco algarismos. O primeiro número formado corresponde ao primeiro prêmio, o segundo ao segundo prêmio, e assim por diante.

Essa mecânica direta e transparente é uma herança da antiga Loteria Imperial do Brasil, criada ainda no século XIX. A versão moderna mantida pela Caixa preserva a essência de um jogo mais tradicional, onde a sorte está na escolha do bilhete, e não na combinação de números.

Quais são as chances de ganhar?

Aqui está a principal diferença em relação a outras loterias. A probabilidade de ganhar o prêmio principal na Federal varia conforme o sorteio: é de aproximadamente 1 em 88.000 nos concursos de quarta-feira, 1 em 87.000 aos sábados e pode chegar a 1 em 91.000 em extrações especiais. Para comparação, a chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de cerca de 1 em 50 milhões, o que atrai muitos apostadores que buscam uma probabilidade mais favorável.

Além do prêmio principal, a Loteria Federal distribui valores para outras faixas de acerto, ampliando as possibilidades de ganho. As principais são:

milhar, centena e dezena: acerto dos quatro, três ou dois últimos números de qualquer um dos cinco prêmios principais.

aproximações: bilhetes com um número imediatamente anterior ou posterior ao do primeiro prêmio.

unidade do primeiro prêmio: acerto do último algarismo do número sorteado no primeiro prêmio. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.