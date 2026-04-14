Quanto custa ir ao Coachella? Veja o valor dos ingressos e da viagem

O Coachella Valley Music and Arts Festival, um dos eventos de música mais famosos do mundo, voltou a atrair todos os olhares em sua 25ª edição, realizada entre 10-12 e 17-19 de abril de 2026. Realizado anualmente em Indio, na Califórnia, o festival é conhecido por seus shows grandiosos e pela presença de celebridades. Mas, para quem sonha em participar, a pergunta principal é: quanto custa essa experiência?

Participar do Coachella exige um planejamento financeiro detalhado, pois os custos vão muito além do ingresso. A viagem envolve passagens aéreas, hospedagem, alimentação e outros gastos que, somados, podem alcançar valores expressivos. É fundamental colocar tudo na ponta do lápis para evitar surpresas no orçamento.

Leia Mais

O preço do ingresso

O primeiro grande investimento é o ingresso. Os passes são vendidos para os fins de semana do festival e se esgotam rapidamente. Na edição de 2026, o ingresso de admissão geral (GA), que dá acesso aos três dias, custou a partir de 549 dólares, o que equivale a cerca de R$ 2.855.

Para quem busca mais conforto, a opção VIP foi comercializada a partir de 1.199 dólares, ou aproximadamente R$ 6.235. Esse passe oferece acesso a áreas exclusivas, com mais opções de alimentação, banheiros e espaços para descanso. É importante ressaltar que os ingressos na venda oficial já esgotaram e agora só podem ser encontrados no mercado de revenda, com valores significativamente mais altos. (Valores convertidos com base na cotação de abril de 2026, aproximadamente R$ 5,20 por dólar).

Custos da viagem: passagens e hospedagem

Saindo do Brasil, a passagem aérea é um dos maiores custos. Um voo de ida e volta de São Paulo para Los Angeles (LAX), o aeroporto mais próximo com voos diretos, pode variar de R$ 4.500 a mais de R$ 7.000, dependendo da companhia aérea e da antecedência da compra.

A hospedagem na região de Indio e Palm Springs também tem preços elevados durante o evento. Alugar uma casa via Airbnb com amigos pode ser uma alternativa, mas as diárias dificilmente saem por menos de R$ 1.000. Hotéis podem ter diárias que variam de R$ 800 a mais de R$ 2.500.

Alimentação e gastos extras

Dentro do festival, os custos com alimentação e bebidas também pesam. Uma refeição simples pode custar cerca de 25 dólares, e uma garrafa de água ou uma cerveja, em torno de 15 dólares. É realista separar entre 100 e 150 dólares por dia apenas para esses gastos, o que representa entre R$ 500 e R$ 800 diários.

A conta final: quanto separar?

Somando todos os principais custos, é possível ter uma ideia do investimento total. O valor final depende muito do estilo de viagem de cada pessoa, mas uma estimativa ajuda no planejamento:

Perfil mais econômico: considerando o ingresso geral (adquirido pelo valor oficial de pré-venda), voos comprados com antecedência, hospedagem dividida e controle nos gastos diários, a viagem pode custar a partir de R$ 10.500 por pessoa.

Perfil mais confortável: com ingresso VIP, voos mais flexíveis, hotel e maior liberdade para consumo, o valor total da experiência pode superar facilmente os R$ 23 mil. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.