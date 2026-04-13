Pequenas causas: 7 situações em que você pode acionar a Justiça

Teve um problema com uma compra, voo cancelado ou cobrança indevida e não sabe como resolver? Os Juizados Especiais Cíveis, conhecidos como tribunais de pequenas causas, podem ser o caminho mais rápido e acessível para garantir seus direitos, muitas vezes sem a necessidade de contratar um advogado.

Esses juizados foram criados para resolver conflitos de menor complexidade de forma ágil e com menos burocracia. O valor da causa não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Para ações de até 20 salários mínimos, você mesmo pode dar entrada no processo, sem a obrigatoriedade de um advogado.

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O primeiro passo é procurar o Juizado Especial Cível da sua cidade ou região e relatar o problema. É fundamental levar todos os documentos que comprovem a sua reclamação, como notas fiscais, contratos, e-mails e prints de conversas. Conheça sete situações comuns em que você pode acionar a Justiça por meio das pequenas causas.

Quando recorrer às pequenas causas

Direitos do consumidor

Comprou um produto com defeito que não foi consertado no prazo, a entrega de uma compra online atrasou ou a mercadoria nem chegou? Questões como essas, que envolvem a relação de consumo, são as mais comuns nos juizados. Problemas com companhias aéreas

Casos de voo cancelado ou atrasado, overbooking (venda de mais passagens que assentos) ou extravio de bagagem podem gerar indenizações. Reúna todos os comprovantes, como cartões de embarque e recibos de gastos extras, para dar entrada na ação. Cobranças indevidas

Recebeu uma cobrança por um serviço não contratado na sua conta de telefone, internet ou TV por assinatura? Se a empresa se recusar a corrigir o erro, o juizado pode ser acionado para determinar o cancelamento da cobrança e até uma possível reparação. Nome negativado indevidamente

Ter o nome inscrito em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, por uma dívida que você não fez ou que já foi paga é uma situação que gera grandes transtornos. É possível pedir a imediata exclusão do registro e indenização por danos morais. Questões bancárias

A cobrança de taxas não autorizadas, o descumprimento de contratos ou a recusa injustificada em encerrar uma conta são exemplos de problemas com bancos e instituições financeiras que podem ser resolvidos nos juizados. Acidentes de trânsito sem vítimas

Se você se envolveu em uma batida de carro e a outra parte se recusa a pagar pelo conserto, é possível acionar as pequenas causas para cobrar o prejuízo. A ação serve para acidentes que resultaram apenas em danos materiais. Conflitos de vizinhança

Problemas como barulho excessivo, infiltrações ou danos causados por um vizinho que não são resolvidos com uma conversa também podem ser levados ao juizado. A Justiça pode determinar que o incômodo cesse e fixar uma multa em caso de descumprimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.