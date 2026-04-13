7 hábitos diários que podem reduzir seu risco de infarto no futuro

A notícia de que um simples exame de sangue pode prever o risco de infarto anos antes de ele acontecer animou muita gente. Enquanto a ciência avança, a verdade é que a principal ferramenta para proteger o coração já está ao seu alcance: os hábitos diários. Pequenas e consistentes mudanças no estilo de vida são mais poderosas do que se imagina para a saúde cardiovascular.

Adotar uma rotina mais saudável não exige transformações radicais. O segredo está em incorporar práticas simples que, somadas, criam uma verdadeira barreira de proteção para o coração. Confira sete atitudes que você pode começar a praticar hoje mesmo para reduzir os riscos no futuro.

Leia Mais

1. Priorize comida de verdade

Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcares e gorduras ruins. Dê preferência a uma dieta com frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Cozinhar mais em casa é uma forma prática de controlar os ingredientes e a quantidade de sal.

2. Movimente-se todos os dias

Você não precisa virar um atleta profissional. Uma caminhada de 30 minutos em ritmo moderado, na maioria dos dias da semana, já faz uma grande diferença. A atividade física regular ajuda a controlar a pressão arterial, o colesterol, o peso e os níveis de estresse, todos fatores cruciais para a saúde do coração.

3. Durma o suficiente

Uma noite de sono ruim afeta o corpo todo, não apenas o humor. A privação crônica de sono está associada a um aumento da pressão arterial e da inflamação. Tente manter uma rotina de 7 a 8 horas de sono por noite para permitir que seu corpo e seu coração se recuperem adequadamente.

4. Encontre formas de relaxar

O estresse crônico libera hormônios que podem danificar as artérias e aumentar o risco de um ataque cardíaco. Reserve alguns minutos do seu dia para atividades que te acalmam, como meditação, respiração profunda, ouvir música ou praticar um hobby que lhe dê prazer.

5. Abandone o cigarro

Fumar é um dos maiores inimigos do coração. As substâncias químicas do cigarro danificam os vasos sanguíneos, facilitam a formação de coágulos e reduzem a quantidade de oxigênio no sangue. Parar de fumar traz benefícios quase imediatos, alguns deles começando em apenas 20 minutos após o último cigarro.

6. Reduza o consumo de álcool

O consumo de álcool pode levar ao aumento da pressão arterial, arritmias e outros problemas cardíacos. Diretrizes de saúde recentes são cada vez mais cautelosas, indicando que não há um nível seguro para o consumo. A recomendação é limitar ao máximo ou evitar a ingestão, e sempre conversar com um profissional de saúde sobre os riscos individuais.

7. Controle seu peso

O excesso de peso, especialmente a gordura acumulada na região abdominal, sobrecarrega o coração. Essa condição está diretamente ligada a fatores de risco como hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2. Manter um peso saudável através de dieta e exercícios é um passo fundamental na prevenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.