Churrasco sem carne: 5 receitas vegetarianas para fazer na brasa

O cheiro de fumaça e o som da brasa acesa costumam ser sinônimos de carne, mas essa realidade está mudando. Um bom churrasco pode, sim, ser inclusivo e delicioso sem depender de cortes de origem animal. Com criatividade e os ingredientes certos, a grelha se transforma em um palco para sabores surpreendentes que agradam a todos os convidados, sejam eles vegetarianos ou não.

Explorar o universo das plantas e dos queijos na churrasqueira é mais simples do que parece. Muitas opções exigem preparos rápidos e entregam resultados que conquistam até os paladares mais tradicionais. A chave é apostar em temperos marcantes e no ponto certo do fogo para garantir a textura ideal. A seguir, confira cinco ideias práticas para inovar no seu próximo evento.

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5 ideias para um churrasco vegetariano

1. Espetinho de legumes e queijo coalho

Um clássico que nunca falha e é totalmente personalizável. Intercale cubos de pimentão colorido, cebola roxa, abobrinha, tomate cereja e queijo coalho em espetos de madeira. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e ervas frescas como orégano ou alecrim. Leve à brasa e vire até que os legumes fiquem macios e o queijo, dourado.

2. Cogumelos portobello recheados

O cogumelo portobello tem uma textura firme que o torna um ótimo substituto para a carne. Retire os talos, tempere o interior com azeite, alho picado e sal, e recheie com uma mistura de queijo cremoso, parmesão e espinafre. Coloque na grelha com a parte do recheio para cima e asse até o queijo derreter e borbulhar.

3. Hambúrguer vegetal na brasa

O mercado já oferece diversas opções de hambúrgueres à base de plantas que foram desenvolvidos especificamente para a churrasqueira. Eles mantêm a suculência e adquirem um sabor defumado irresistível. Basta pincelar um pouco de azeite e colocar na grelha. Sirva no pão com salada, queijo e os molhos de sua preferência.

4. "Pão” de alho com berinjela

Uma releitura saudável e saborosa do tradicional pão de alho. Corte uma berinjela em fatias grossas, de cerca de dois centímetros. Faça cortes diagonais na superfície para criar um quadriculado e besunte com uma pasta feita de alho amassado, azeite, salsinha picada e sal. Grelhe dos dois lados até a berinjela ficar macia e com marcas da grelha.

5. Abacaxi com canela e mel

Para fechar com uma sobremesa simples e que aproveita o calor da brasa, o abacaxi é a escolha perfeita. Corte a fruta em rodelas grossas, polvilhe canela em pó por cima e leve à grelha. Quando estiver dourado e caramelizado, retire do fogo e regue com um fio de mel ou melaço de cana antes de servir. O contraste do doce com o defumado é o final ideal para o churrasco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.