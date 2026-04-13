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O futuro do armazenamento de dados: o que vem depois da nuvem

Conheça as tecnologias emergentes que prometem revolucionar como guardamos nossas informações digitais

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
13/04/2026 11:45

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O futuro do armazenamento de dados: o que vem depois da nuvem
Novas tecnologias de armazenamento e processamento de dados buscam superar os limites dos servidores tradicionais. crédito: Pexels/ Panumas Nikhomkhai

Enquanto soluções de ponta atendem às necessidades atuais da sociedade, o volume de dados gerado globalmente já força a busca por tecnologias futuras, com abordagens que parecem ter saído da ficção científica.

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O crescimento exponencial de dispositivos conectados, da inteligência artificial e do chamado metaverso cria uma demanda sem precedentes por espaço e velocidade. A nuvem, embora eficiente para muitas tarefas, começa a mostrar seus limites em aplicações que exigem respostas instantâneas e no arquivamento de informações por séculos. É nesse cenário que novas tecnologias ganham força.

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Computação de borda: a velocidade na ponta dos dedos

A computação de borda, ou edge computing, inverte a lógica da nuvem. Em vez de enviar todos os dados para um servidor central distante, o processamento ocorre mais perto de onde a informação é criada, ou seja, na "borda" da rede. Isso diminui drasticamente o tempo de resposta, conhecido como latência.

Imagine um carro autônomo. Ele precisa tomar decisões em frações de segundo, como frear para evitar uma colisão. Esperar uma resposta de um servidor a quilômetros de distância é inviável. Com a computação de borda, o próprio veículo ou um pequeno servidor próximo processa os dados essenciais, garantindo a segurança e a agilidade necessárias.

Armazenamento em DNA: o arquivo eterno

Para o desafio de guardar dados por longuíssimos períodos, a solução mais promissora está na biologia. O armazenamento em DNA converte o código binário dos arquivos digitais (0s e 1s) nas quatro bases nitrogenadas do DNA: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T). Essas sequências são então sintetizadas em moléculas de DNA artificiais.

A densidade de armazenamento desta tecnologia é impressionante. Pesquisas na área demonstram o potencial de guardar volumes de dados equivalentes a data centers inteiros em um espaço físico mínimo. Além disso, o DNA é uma molécula extremamente estável, capaz de preservar informações por séculos ou até milênios sob condições ideais, superando com folga a durabilidade de mídias atuais.

Embora ainda esteja em fase experimental e com custos elevados, a técnica é vista como uma solução promissora para o arquivamento de longo prazo. Empresas e centros de pesquisa investem para tornar essa tecnologia viável e acessível no futuro, o que poderia revolucionar a forma como a humanidade preserva seu conhecimento.

Os desafios pela frente

Apesar do potencial, ambas as tecnologias enfrentam barreiras significativas. A computação de borda exige novas arquiteturas de rede e protocolos de segurança complexos para proteger os dados distribuídos. Já o armazenamento em DNA tem custos de síntese (escrita) e sequenciamento (leitura) ainda proibitivos para uso em larga escala, além de um tempo de acesso à informação muito superior ao das mídias digitais convencionais. Superar esses obstáculos será crucial para sua adoção em massa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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